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    Справится ли Шнайдер с ударами Вондроушовой?

    Вондроушова — Шнайдер. Ставка (к. 2.09) и прогноз на турнир в Аделаиде 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Вондроушова — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вондроушова — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Вондроушова

    Маркета на этой неделе провела первый матч за полгода. Прошедший сезон она завершила сразу после поражения от испанки Джессики Бузас-Манейро в первом круге Уимблдона.

    Несмотря на то, что она не играла во второй половине прошлого года, чешка все равно осталась в топ-50. Сейчас чемпионка Уимблдона-2023 занимает в рейтинге 37-е место.

    В первом круге текущего турнира Вондроушова выиграла у Анастасии Павлюченковой — 6:4, 6:7, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    В первом сете россиянка дважды вела с брейком, но так и не смогла воспользоваться преимуществом из-за слабой игры на подаче. В решающей партии Вондроушова забрала все геймы на своей подаче и реализовала два брейк-пойнта.

    Шнайдер

    Диана в первом раунде одержала победу над Катериной Синяковой.

    Сценарий и счет этого матча может удивить — 6:3, 0:6, 6:0 в пользу Шнайдер.

    Российская теннисистка психовала в конце первого сета, когда не могла справиться с ударами соперницы. По всей видимости, во второй партии Диана больше боролась со своими эмоциями, чем с чешской теннисисткой.

    На прошлой неделе 20-летняя Шнайдер проиграла украинке Ангелине Калининой во втором круге турнира в Брисбене.

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    Шнайдер начала новый сезон в статусе 13-й ракетки мира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вондроушову в этом матче можно поставить за 2.09, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.74.

    Прогноз: в арсенале Маркеты тоже есть удары, которые, скорее всего, будут выводить Диану из себя. Укороченные чешки действительно могут стать большой проблемой. Шнайдер ждет очень сложный матч.

    Рекомендуемая ставка: победа Вондроушовой за 2.09.

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    Вондроушова — Шнайдер: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на теннис. Справится ли Шнайдер с ударами Вондроушовой?
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