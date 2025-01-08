Россиянка Диана Шнайдер сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой во втором круге турнира WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 8 января, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вондроушова — Шнайдер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вондроушова

Маркета на этой неделе провела первый матч за полгода. Прошедший сезон она завершила сразу после поражения от испанки Джессики Бузас-Манейро в первом круге Уимблдона.

Несмотря на то, что она не играла во второй половине прошлого года, чешка все равно осталась в топ-50. Сейчас чемпионка Уимблдона-2023 занимает в рейтинге 37-е место.

В первом круге текущего турнира Вондроушова выиграла у Анастасии Павлюченковой — 6:4, 6:7, 6:2.

Прогнозы на теннис

В первом сете россиянка дважды вела с брейком, но так и не смогла воспользоваться преимуществом из-за слабой игры на подаче. В решающей партии Вондроушова забрала все геймы на своей подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Шнайдер

Диана в первом раунде одержала победу над Катериной Синяковой.

Сценарий и счет этого матча может удивить — 6:3, 0:6, 6:0 в пользу Шнайдер.

Российская теннисистка психовала в конце первого сета, когда не могла справиться с ударами соперницы. По всей видимости, во второй партии Диана больше боролась со своими эмоциями, чем с чешской теннисисткой.

На прошлой неделе 20-летняя Шнайдер проиграла украинке Ангелине Калининой во втором круге турнира в Брисбене.

Шнайдер начала новый сезон в статусе 13-й ракетки мира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вондроушову в этом матче можно поставить за 2.09, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 1.74.

Прогноз: в арсенале Маркеты тоже есть удары, которые, скорее всего, будут выводить Диану из себя. Укороченные чешки действительно могут стать большой проблемой. Шнайдер ждет очень сложный матч.

Рекомендуемая ставка: победа Вондроушовой за 2.09.