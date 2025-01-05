ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дакота ДитчеваЗатмила Шевченко и всех звезд UFC. Дакота Дитчева — будущее женского ММА Габриэл Мартинелли«Брайтон» — «Арсенал». Онлайн Хосеп Гвардиола«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Онлайн
  • 13:50
    • Промесу могут разрешить покинуть ОАЭ уже в феврале
  • 13:20
    • Мирра Андреева не смогла выйти в финал турнира в Брисбене
  • 12:15
    • Карацев выиграл челленджер в Таиланде
    Все новости спорта

    Эрика Андреева снова проиграет китаянке Ван?

    Андреева — Ван. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Хобарте 5 января 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Эрика Андреева
    Прогноз и ставки на Андреева — Ван
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против китаянки Сиюй Ван во втором раунде квалификации турнира в австралийском Хобарте. Матч пройдет 5 января, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Эрика хоть и начала сезон в топ-100, пока все равно нет уверенности в том, что она здесь надолго.

    В начале недели российская теннисистка не прошла даже первый раунд на турнире в новозеландском Окленде.

    Андреева проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 7:6, 2:6). У соперницы побольше опыта на таком уровне, но это поражение все равно стало разочарованием.

    Прогнозы на теннис

    В первом раунде квалификации турнира в Хобарте Эрика выиграла у Александры Бозович. Несмотря на то, что австралийка находится в пятой сотне рейтинга, здесь Андреевой понадобился дополнительный сет — 7:5, 3:6, 6:1.

    Ван

    Китайская теннисистка тоже начала сезон в Окленде. Как и Андреева, она не смогла пройти во второй раунд, уступив чемпионке Australian Open-2020 Софии Кенин (6:7, 1:6).

    На старте квалификации в Хобарте Ван не оставила шансов австралийке Аве Бек — 6:0, 6:0. Соперница продержалась на корте лишь 47 минут.

    Несмотря на то, что Ван опустилась в конец первой сотни рейтинга, все равно нельзя сказать, что она слабо провела прошедший сезон.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В 2024-м 23-летняя Сийю дошла до полуфинала в Окленде, до финала в Остине, выиграла два матча на олимпийском турнире в Париже и добралась до четвертьфинала на домашнем турнире в Гуанчжоу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.17, победу Ван букмекеры предлагают за 1.63.

    Прогноз: в прошлом году Эрика проиграла Сиюй на турнире в Дубае со счетом 4:6, 2:6.

    Наше мнение — у россиянки снова будут проблемы в матче с китайской теннисисткой. Однако на этот раз девушкам, возможно, понадобится дополнительный сет.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Венеция — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Борнмут — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фиорентина — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андреева — Ван: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.01.2025. Прогнозы на теннис. Эрика Андреева снова проиграет китаянке Ван?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры