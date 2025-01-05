Андреева
Эрика хоть и начала сезон в топ-100, пока все равно нет уверенности в том, что она здесь надолго.
В начале недели российская теннисистка не прошла даже первый раунд на турнире в новозеландском Окленде.
Андреева проиграла американке Кэти Волынец (4:6, 7:6, 2:6). У соперницы побольше опыта на таком уровне, но это поражение все равно стало разочарованием.
В первом раунде квалификации турнира в Хобарте Эрика выиграла у Александры Бозович. Несмотря на то, что австралийка находится в пятой сотне рейтинга, здесь Андреевой понадобился дополнительный сет — 7:5, 3:6, 6:1.
Ван
Китайская теннисистка тоже начала сезон в Окленде. Как и Андреева, она не смогла пройти во второй раунд, уступив чемпионке Australian Open-2020 Софии Кенин (6:7, 1:6).
На старте квалификации в Хобарте Ван не оставила шансов австралийке Аве Бек — 6:0, 6:0. Соперница продержалась на корте лишь 47 минут.
Несмотря на то, что Ван опустилась в конец первой сотни рейтинга, все равно нельзя сказать, что она слабо провела прошедший сезон.
В 2024-м 23-летняя Сийю дошла до полуфинала в Окленде, до финала в Остине, выиграла два матча на олимпийском турнире в Париже и добралась до четвертьфинала на домашнем турнире в Гуанчжоу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.17, победу Ван букмекеры предлагают за 1.63.
Прогноз: в прошлом году Эрика проиграла Сиюй на турнире в Дубае со счетом 4:6, 2:6.
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Наше мнение — у россиянки снова будут проблемы в матче с китайской теннисисткой. Однако на этот раз девушкам, возможно, понадобится дополнительный сет.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.