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    Свентек воспользуется нервозностью Рыбакиной?

    Рыбакина — Свентек. Ставка (к. 2.16) и прогноз на United Cup 4 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Свентек
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    Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против польки Иги Свентек в рамках 1/2 финала командного турнира United Cup. Матч пройдет 4 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Свентек, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рыбакина

    Елена спокойно выиграла предыдущие матчи на этом турнире, однако сейчас совершенно непонятно, с каким настроем она выйдет на предстоящую встречу со Свентек.

    Поговаривают, что Рыбакина настроена бойкотировать турниры WTA из-за отстранения Стефано Вукова.

    Таким образом теннисистка добивается, чтобы ее тренеру снова выдавали аккредитацию на турниры и разрешили присутствовать на тренировочных кортах во время соревнований. Ранее Вуков был наказан за нарушения кодекса поведения.

    При этом основным тренером Рыбакиной в межсезонье стал Горан Иванишевич. Но из-за желания Елены продолжать сотрудничество с Вуковым хорват, похоже, настроен покинуть ее команду.

    Прогнозы на теннис

    Ранее на United Cup Рыбакина разгромила Джессику Бузас-Манейро, Марию Саккари и Лауру Зигемунд.

    Свентек

    Ига тоже пока ни разу не проигрывала на текущем командном турнире. Во многом благодаря этому сборная Польши и дошла до полуфинала.

    Правда, в отличие от Рыбакиной, у Свентек уже был один сложный матч. В предыдущем раунде она с трудом выиграла у Кэти Бултер — 6:7, 6:1, 6:4.

    Встреча с британкой получилась максимально изнурительной (продолжалась почти три часа). В решающей партии соперница даже вела с брейком, в Иге все-таки удалось совершить камбэк.

    В остальных матчах Свентек разгромила норвежку Малене (6:1, 6:0) и уверенно переиграла чешку Каролину Мухову (6:3, 6:4).

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    В прошлом году Свентек выиграла пять матчей на United Cup, при этом не потерпев ни одного поражения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 2.79, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: Елена ведет 4-2 в личных встречах с Игой, и именно по этой причине польку сложно назвать фаворитом предстоящего матча. Многое здесь будет зависеть от эмоционального состояния Рыбакиной, которая, кажется, готова воевать с WTA за своего тренера.

    Наше мнение — матч точно не разочарует зрителей. Ну а в плане исхода здесь сложно что-либо сказать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.16.

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    Рыбакина — Свентек: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 04.01.2025. Прогнозы на теннис. Свентек воспользуется нервозностью Рыбакиной?
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