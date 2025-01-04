Представительница Казахстана Елена Рыбакина сыграет против польки Иги Свентек в рамках 1/2 финала командного турнира United Cup. Матч пройдет 4 января, начало — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рыбакина — Свентек, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рыбакина

Елена спокойно выиграла предыдущие матчи на этом турнире, однако сейчас совершенно непонятно, с каким настроем она выйдет на предстоящую встречу со Свентек.

Поговаривают, что Рыбакина настроена бойкотировать турниры WTA из-за отстранения Стефано Вукова.

Таким образом теннисистка добивается, чтобы ее тренеру снова выдавали аккредитацию на турниры и разрешили присутствовать на тренировочных кортах во время соревнований. Ранее Вуков был наказан за нарушения кодекса поведения.

При этом основным тренером Рыбакиной в межсезонье стал Горан Иванишевич. Но из-за желания Елены продолжать сотрудничество с Вуковым хорват, похоже, настроен покинуть ее команду.

Прогнозы на теннис

Ранее на United Cup Рыбакина разгромила Джессику Бузас-Манейро, Марию Саккари и Лауру Зигемунд.

Свентек

Ига тоже пока ни разу не проигрывала на текущем командном турнире. Во многом благодаря этому сборная Польши и дошла до полуфинала.

Правда, в отличие от Рыбакиной, у Свентек уже был один сложный матч. В предыдущем раунде она с трудом выиграла у Кэти Бултер — 6:7, 6:1, 6:4.

Встреча с британкой получилась максимально изнурительной (продолжалась почти три часа). В решающей партии соперница даже вела с брейком, в Иге все-таки удалось совершить камбэк.

В остальных матчах Свентек разгромила норвежку Малене (6:1, 6:0) и уверенно переиграла чешку Каролину Мухову (6:3, 6:4).

В прошлом году Свентек выиграла пять матчей на United Cup, при этом не потерпев ни одного поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рыбакину в этом матче можно поставить за 2.79, победу Свентек букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: Елена ведет 4-2 в личных встречах с Игой, и именно по этой причине польку сложно назвать фаворитом предстоящего матча. Многое здесь будет зависеть от эмоционального состояния Рыбакиной, которая, кажется, готова воевать с WTA за своего тренера.

Наше мнение — матч точно не разочарует зрителей. Ну а в плане исхода здесь сложно что-либо сказать.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 2.16.