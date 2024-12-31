Россиянка Екатерина Александрова сыграет против Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 31 декабря, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Жабер — Александрова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Жабер

Онс начала текущий турнир с победы над Сайсай Чжэн — 7:6, 6:4.

Когда-то китаянка входила в топ-40, но сейчас она находится в седьмой сотне рейтинга. Несмотря на это, Жабер все равно пришлось понервничать — соперница хорошо играла в обеих партиях.

Более того, во втором сете Чжэн даже вела с брейком, но Жабер в итоге отыгралась, сумев взять на приеме два гейма.

В прошлом сезоне Онс провела всего лишь 30 матчей, а ее единственным серьезным успехом стал четвертьфинал на Открытом чемпионата Франции.

Прогнозы на теннис

В течение 2024-го Жабер постоянно беспокоили травмы. Пока сложно сказать, удалось ли ей наконец-то набрать оптимальную форму.

Александрова

Екатерина тем временем попала в число сеяных и начинает в Брисбене сразу со второго круга.

Российская теннисистка завершила прошедший сезон на 28-й строчке в рейтинге WTA.

В 2024-м Александрова не выиграла ни одного титула, но при этом она дошла до финала в Линце, до полуфинала на «тысячнике» в Майами, в Хертогенбосе и Монтеррее, а также до четвертьфинала на крупном турнире в Ухане.

В минувшем сезоне Александрова не выиграла ни одного матча в Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу — и на Александрову, и на Жабер можно поставить за 1.91.

Прогноз: здесь надо сразу отметить один очень любопытный факт — Екатерина выиграла шесть из девяти предыдущих матчей против Онс. Правда, их единственная встреча в 2024-м завершилась победой Жабер — теннисистка из Туниса переиграла россиянку на решающем тай-брейке в первом раунде турнира в Штутгарте.

С Александровой всегда сложно в плане прогнозов, но мы все-таки считаем, что ее предстоящий матч получится максимально нервным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.