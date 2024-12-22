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    Фонсека еще раз обыграет Тина и станет чемпионом Next Gen ATP Finals?

    Фонсека — Тин. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал молодежного Итогового турнира ATP 22 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фонсека — Тин
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    Жоау Фонсека
    Бразилец Жоау Фонсека сыграет против американца Лернера Тина в финале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Тин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фонсека

    Фонсека — самый низкорейтинговый финалист в истории молодежного Итогового турнира. На данный момент он занимает всего лишь 145-е место.

    А еще он — первый южноамериканец в финале Next Gen ATP Finals.

    Интересно, то младше Фонсеки на момент выхода в финал молодежного итогового был только чемпион 2019 года Янник Синнер. Жоау сейчас 18 лет и 3 месяца, а Синнеру тогда было 18 лет и 2 месяца.

    По правде говоря, есть ощущение, что Фонсека может пойти по стопам Синнера, который завершил 2024-й на вершине рейтинга и собрал целую коллекцию титулов. Парень действительно очень талантлив.

    Прогнозы на теннис

    На этой неделе 18-летний теннисист пока не проиграл ни одного матча. На групповом этапе Фонсека выиграл у 20-й ракетки мира Артура Фиса, Лернера Тина и Якуба Меньшика, а в полуфинале спокойно разобрался с Люкой Ван Ашем.

    Тин

    Лернер тоже находится за пределами топ-100 — в Джидду он приехал в статусе 122-й ракетки мира.

    Однако именно Тин — единственный, кто в рамках одного молодежного итогового обыграл первых трех сеяных.

    На групповом этапе американский теннисист слегка шокировал Якуба Меньшика и Артура Фиса, а в полуфинале — своего соотечественника Алекса Микельсена.

    То есть на текущем турнире 19-летний Тин обыграл сразу трех соперников из топ-50.

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    Также интересно, что Тин — первый левша, добравшийся на молодежном итоговом до финала.

    Формат

    Матч состоит из пяти сетов, каждый и которых играется до четырех победных геймов. Тай-брейк разыгрывается в том случае, если счет в партии 3:3. Здесь нет игры «больше-меньше». Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается. За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет большой призовой фонд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Тина букмекеры предлагают за 3.68.

    Прогноз: на групповом этапе Жоау, по сути, не оставил шансов Лернеру — 4:0, 4:0, 1:4, 4:2.

    Но на этот раз вряд ли стоит ждать повторения подобного сценария. Тин тоже в порядке, это факт, и в финале он, скорее всего, сыграет гораздо лучше.

    Наше мнение — матч получится максимально напряженным.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Фонсека — Тин: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на теннис. Фонсека еще раз обыграет Тина и станет чемпионом Next Gen ATP Finals?
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