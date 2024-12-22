Фонсека
Фонсека — самый низкорейтинговый финалист в истории молодежного Итогового турнира. На данный момент он занимает всего лишь 145-е место.
А еще он — первый южноамериканец в финале Next Gen ATP Finals.
Интересно, то младше Фонсеки на момент выхода в финал молодежного итогового был только чемпион 2019 года Янник Синнер. Жоау сейчас 18 лет и 3 месяца, а Синнеру тогда было 18 лет и 2 месяца.
По правде говоря, есть ощущение, что Фонсека может пойти по стопам Синнера, который завершил 2024-й на вершине рейтинга и собрал целую коллекцию титулов. Парень действительно очень талантлив.
На этой неделе 18-летний теннисист пока не проиграл ни одного матча. На групповом этапе Фонсека выиграл у 20-й ракетки мира Артура Фиса, Лернера Тина и Якуба Меньшика, а в полуфинале спокойно разобрался с Люкой Ван Ашем.
Тин
Лернер тоже находится за пределами топ-100 — в Джидду он приехал в статусе 122-й ракетки мира.
Однако именно Тин — единственный, кто в рамках одного молодежного итогового обыграл первых трех сеяных.
На групповом этапе американский теннисист слегка шокировал Якуба Меньшика и Артура Фиса, а в полуфинале — своего соотечественника Алекса Микельсена.
То есть на текущем турнире 19-летний Тин обыграл сразу трех соперников из топ-50.
Также интересно, что Тин — первый левша, добравшийся на молодежном итоговом до финала.
Формат
Матч состоит из пяти сетов, каждый и которых играется до четырех победных геймов. Тай-брейк разыгрывается в том случае, если счет в партии 3:3. Здесь нет игры «больше-меньше». Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается. За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет большой призовой фонд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Тина букмекеры предлагают за 3.68.
Прогноз: на групповом этапе Жоау, по сути, не оставил шансов Лернеру — 4:0, 4:0, 1:4, 4:2.
Но на этот раз вряд ли стоит ждать повторения подобного сценария. Тин тоже в порядке, это факт, и в финале он, скорее всего, сыграет гораздо лучше.
Наше мнение — матч получится максимально напряженным.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.