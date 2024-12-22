Бразилец Жоау Фонсека сыграет против американца Лернера Тина в финале молодежного Итогового турнира ATP. Матч пройдет 22 декабря в Джидде (Саудовская Аравия), начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фонсека — Тин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фонсека

Фонсека — самый низкорейтинговый финалист в истории молодежного Итогового турнира. На данный момент он занимает всего лишь 145-е место.

А еще он — первый южноамериканец в финале Next Gen ATP Finals.

Интересно, то младше Фонсеки на момент выхода в финал молодежного итогового был только чемпион 2019 года Янник Синнер. Жоау сейчас 18 лет и 3 месяца, а Синнеру тогда было 18 лет и 2 месяца.

По правде говоря, есть ощущение, что Фонсека может пойти по стопам Синнера, который завершил 2024-й на вершине рейтинга и собрал целую коллекцию титулов. Парень действительно очень талантлив.

Прогнозы на теннис

На этой неделе 18-летний теннисист пока не проиграл ни одного матча. На групповом этапе Фонсека выиграл у 20-й ракетки мира Артура Фиса, Лернера Тина и Якуба Меньшика, а в полуфинале спокойно разобрался с Люкой Ван Ашем.

Тин

Лернер тоже находится за пределами топ-100 — в Джидду он приехал в статусе 122-й ракетки мира.

Однако именно Тин — единственный, кто в рамках одного молодежного итогового обыграл первых трех сеяных.

На групповом этапе американский теннисист слегка шокировал Якуба Меньшика и Артура Фиса, а в полуфинале — своего соотечественника Алекса Микельсена.

То есть на текущем турнире 19-летний Тин обыграл сразу трех соперников из топ-50.

Также интересно, что Тин — первый левша, добравшийся на молодежном итоговом до финала.

Формат

Матч состоит из пяти сетов, каждый и которых играется до четырех победных геймов. Тай-брейк разыгрывается в том случае, если счет в партии 3:3. Здесь нет игры «больше-меньше». Если мяч коснулся сетки при подаче, розыгрыш продолжается. За участие в турнире игрокам не предоставляются очки в рейтинге ATP, однако турнир имеет большой призовой фонд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фонсеку в этом матче можно поставить за 1.28, победу Тина букмекеры предлагают за 3.68.

Прогноз: на групповом этапе Жоау, по сути, не оставил шансов Лернеру — 4:0, 4:0, 1:4, 4:2.

Но на этот раз вряд ли стоит ждать повторения подобного сценария. Тин тоже в порядке, это факт, и в финале он, скорее всего, сыграет гораздо лучше.

Наше мнение — матч получится максимально напряженным.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.