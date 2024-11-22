Испанец Мартин Ландалусе сыграет против француза Жоффрея Бланкано в четвертьфинале «челленджера» в Роверето (Италия). Матч пройдет 22 ноября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ландалусе — Бланкано, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ландалусе

Мартин очень близок к тому, чтобы завершить год в топ-150, что в его случае можно считать серьезным успехом.

Здесь достаточно сказать, что парню всего лишь 18 лет, и для такого возраста он демонстрирует весьма солидный уровень.

В первом раунде текущего турнира Ландалусе выиграл у нидерландца Йелле Сельса — 6:2, 7:5.

С таким же счетом испанец выиграл у француза Кириана Жаке — 6:2, 7:5.

Прогнозы на теннис

Ранее этой осенью Ландалусе взял титул в итальянской Ольбии,а также дошел до полуфинала на «челленджерах» в Стамбуле и испанской Вильене.

Бланкано

Жоффрей тем временем начал неделю в статусе всего лишь 276-й ракетки мира.

Но при этом француз остановил уже двух опытных соперников. В первом раунде Бланкано отдал лишь два гейма итальянцу Стефано Травалье — 6:2, 6:0.

В следующем матче 26-летний теннисист одержал волевую победу над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом — 4:6, 6:0, 6:2.

Ранее в этом году Бланкано смог выиграть больше двух матчей только на одном турнире — в начале марта он взял титул на «челленджере» в Нью-Дели.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ландалусе в этом матче можно поставить за 1.32, победу Бланкано букмекеры предлагают за 3.14.

Прогноз: скорее всего, у талантливого испанца не будет серьезных проблем в предстоящем матче. Все идет к тому, что уже в следующем сезоне Мартине дебютирует в топ-100.

Рекомендуемая ставка: победа Ландалусе в двух сетах за 1.94.