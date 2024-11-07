Россиянка Дарья Касаткина сыграет против польки Иги Свентек в третьем туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 7 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Касаткина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свентек

В отличие от предыдущих сезонов, на этот раз Иге не удалось досрочно обеспечить себе выход в полуфинал на Итоговом турнире.

По правде говоря, польская теннисистка разочаровала в недавних матчах.

Во втором туре Свентек потерпела поражение от Кори Гауфф со счетом 3:6, 4:6. Мы еще после первого матча заметили, что Ига играет как-то чересчур нервно, но никак не ожидали, что она уступит американке.

Свентек подвела игра на собственной подаче, ошибок было просто неприлично много, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что Гауфф взяла на приеме пять геймов.

Прогнозы на теннис

В общем, Свентек, кажется, совершенно зря решила пропустить все турниры между US Open и итоговым.

Также стоит отметить, что Свентек уже не сможет в этом году опередить Арину Соболенко и вернуться на первое место в рейтинге.

Касаткина

Сразу расскажем, как здесь оказалась Дарья Касаткина, не игравшая в первых двух турах.

В среду вечером стало известно, что Джессика Пегула, с которой Свентек должна была встретиться в заключительном матче группового этапа, снялась с турнира из-за травмы.

В связи с этим в предстоящем матче вместо нее сыграет Касаткина, которая была первой запасной на WTA Finals.

Дарья второй раз в карьере сыграет на итоговом: в 2022-м она не смогла выйти из группы, проиграв два из трех матчей.

Этой осенью лучшим результатом Касаткиной стала победа на «пятисотнике» в катайском Нинбо. Кроме того, в конце сентября она дошла до финала в Сеуле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свентек в этом матче можно поставить за 1.17, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 5.05.

Прогноз: летом 2021-го Дарья выиграла у Иги на травяном турнире в Истборне. С тех пор россиянка потерпела пять подряд поражений от польской теннисистки, при этом не взяв ни сета.

Скорее всего, в предстоящем матче у Свентек тоже не будет серьезных проблем. В каком-то смысле Иге повезло, что ее соперницей будет Касаткина, а не Пегула.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-6,0) за 2.11.