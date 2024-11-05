Россиянин Андрей Рублев сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 5 ноября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Сонего, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей приехал в Мец, как говорится, не от хорошей жизни. На этой неделе у него будет последняя возможность отобраться на Итоговый турнир.

Пока что Рублев занимает в чемпионской гонке ATP восьмое место, но проблема в том, что отрыв Алекса Де Минора составляет лишь 15 очков. Австралиец в эти же дни будет играть в Белграде.

По сути, понимая, что Де Минор может легко забрать в сербской столице титул и 250 очков, Рублеву не остается ничего другого как выигрывать турнир в Меце.

Честно говоря, пока есть очень большие сомнения, что Андрей добьется максимального результата.

Прогнозы на теннис

Достаточно вспомнить, кому он проигрывал этой осенью: в Пекине китайцу Бу Юнчаокете, в Шанхае чеху Якубу Меньшику, в Стокгольме 39-летнему швейцарцу Стэну Вавринке, в Базеле американцу Бену Шелтону, а в Париже — аргентинцу Франсиско Серундоло. Из топ-20 здесь только Шелтон.

Сонего

Лоренцо тем временем намерен побороться за возможность завершить сезон в топ-50.

Лучшим результатом итальянца во второй половине сезона пока остается победа на турнире в американском Уинстон-Сейлеме.

Потом у Сонего была серия поражений, которую он прервал только в середине октября в Стокгольме.

На «пятисотнике» в Вене, как и на «Мастерсе» в Париже, Лоренцо не прошел первый круг.

В Меце Сонего начал с победы над французом Грегуаром Баррером — 6:4, 7:5.

И вот еще немного интересной информации: Сонего в 2022 году стал чемпионом турнира в Меце, а в 2023-м — дошел здесь до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.27, победу Сонего букмекеры предлагают за 3.76.

Прогноз: что тут сказать, не повезло Андрею — для первого матча у него слишком сложный соперник.

При этом сейчас в данном противостоянии ничья 2-2. В прошлом году Рублев проиграл Сонего в третьем круге «Ролан Гаррос». С тех пор они еще не встречались.

С учетом эмоциональных перепадов, которые преследуют Рублева в текущем сезоне, рискнем предположить, что в предстоящем матче у него будут очень большие проблемы.

Рекомендуемая ставка: Сонего возьмет хотя бы один сет за 1.92.