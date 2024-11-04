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    Кецманович пройдет первый круг на пятом турнире подряд?

    Кецманович — О`Коннелл. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Белграде 4 ноября 2024 года

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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла в первом круге турнира в Белграде (Сербия). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кецманович — О`Коннелл, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Белград. Мужчины 04 Ноября 2024 года

    Миомир Кецманович

  • Сербия
    •  Миомир Кецманович 18:30 Christopher O'Connell

    Christopher O'Connell

  • Чэнду. Мужчины
    •

    Кецманович

    Миомир на прошлой неделе прошел один раунд на «Мастерсе» в Париже — выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса, после чего уступил австралийцу Алексу Де Минору.

    Но также стоит отметить, что в столице Франции серб попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл американцу Маркосу Гирону.

    Осенью лучшим результатом Кецмановича пока остается выход в четвертьфинал в Стокгольме. На турнире в столице Швеции он прошел два раунда — прежде чем проиграть Томми Полу, Миомир выиграл у Кэмерона Норри и Николаса Харри.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит обратить внимание, что Кецманович на четырех предыдущих турнирах ни разу не проигрывал в первом круге.

    О`Коннелл

    Австралийский теннисист на «тысячнике» в Париже тоже попал в основу как лаки-лузер, но, в отличие от Кецмановича, ему не удалось пройти первый круг — проиграл Карену Хачанову на решающем тай-брейке.

    Судя по недавним результатам, у Кристофера начался спад. После турнира в Токио, на котором он прошел во второй круг, О`Коннелл пока выиграл лишь один матч.

    В начале октября О`Коннелл проиграл итальянцу Маттео Берреттини на старте «Мастерса» в Шанхае, потом было поражение от канадца Габриэла Диалло в первом круге турнира в Алматы.

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    Еще одним разочарованием стало поражение от британца Джейкоба Фирнли в первом круге квалификации в Базеле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.42, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 2.86.

    Прогноз: в прошлом году Миомир выиграл у австралийца на турнире в Аделаиде со счетом 6:4, 6:4. Рискнем предположить, что серб все-таки сможет пройти во второй круг домашнего турнира.

    Рекомендуемая ставка: победа Кецмановича в двух сетах за 2.15.

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    Кецманович — О`Коннелл: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.11.2024. Прогнозы на теннис. Кецманович пройдет первый круг на пятом турнире подряд?
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