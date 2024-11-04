Миомир Кецманович
Christopher O'Connell
Кецманович
Миомир на прошлой неделе прошел один раунд на «Мастерсе» в Париже — выиграл у аргентинца Себастьяна Баэса, после чего уступил австралийцу Алексу Де Минору.
Но также стоит отметить, что в столице Франции серб попал в основную сетку как лаки-лузер. В решающем раунде квалификации он проиграл американцу Маркосу Гирону.
Осенью лучшим результатом Кецмановича пока остается выход в четвертьфинал в Стокгольме. На турнире в столице Швеции он прошел два раунда — прежде чем проиграть Томми Полу, Миомир выиграл у Кэмерона Норри и Николаса Харри.
Также стоит обратить внимание, что Кецманович на четырех предыдущих турнирах ни разу не проигрывал в первом круге.
О`Коннелл
Австралийский теннисист на «тысячнике» в Париже тоже попал в основу как лаки-лузер, но, в отличие от Кецмановича, ему не удалось пройти первый круг — проиграл Карену Хачанову на решающем тай-брейке.
Судя по недавним результатам, у Кристофера начался спад. После турнира в Токио, на котором он прошел во второй круг, О`Коннелл пока выиграл лишь один матч.
В начале октября О`Коннелл проиграл итальянцу Маттео Берреттини на старте «Мастерса» в Шанхае, потом было поражение от канадца Габриэла Диалло в первом круге турнира в Алматы.
Еще одним разочарованием стало поражение от британца Джейкоба Фирнли в первом круге квалификации в Базеле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 1.42, победу О`Коннелла букмекеры предлагают за 2.86.
Прогноз: в прошлом году Миомир выиграл у австралийца на турнире в Аделаиде со счетом 6:4, 6:4. Рискнем предположить, что серб все-таки сможет пройти во второй круг домашнего турнира.
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Рекомендуемая ставка: победа Кецмановича в двух сетах за 2.15.