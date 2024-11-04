Кэмерон Норри
Роберто Карбальес-Баэна
Норри
Кэмерон в начале октября вернулся после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.
Судя по результатам, пока британцу тяжело демонстрировать свой лучший теннис.
После «челленджера» в Роане, на котором он дошел до четвертьфинала, Норри пока не выиграл ни одного матча.
На турнире в Стокгольме бывшая восьмая ракетка мира проиграл в первом круге сербу Миомиру Кецмановичу.
На старте «пятисотника» в Вене Норри уступил американцу Фрэнсису Тиафо, а на «Мастерсе» в Париже проиграл французу Кентену Алису в рамках квалификации.
Карбальес-Баэна
Испанский теннисист близок к тому, чтобы завершить сезон рядом с топ-50, в том числе благодаря успешным выступлениям на харде.
В этом году Карбальес-Баэна провел на твердом покрытии больше 20 матчей — одержал 12 побед и 15 раз проиграл.
В его случае это действительно успех. Но здесь важно немного расшифровать: Карбальес-Баэна прошел два раунда сразу на трех турнирах — в Окленде, Ханчжоу и на «Мастерсе» в Шанхае.
На «тысячнике» в Китае Роберто выиграл у Роберто Баутисты-Агута и Артура Фиса.
На недавнем «Мастерсе» в Париже 31-летний теннисист проиграл в первом круге Стефаносу Циципасу. При этом ему удалось взять сет в матче с греком.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.61, победу Карбальеса-Баэны букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: британца ждет еще один непростой матч, его соперник в этом году показывает свой лучший теннис не только на грунте, но и на харде. Также надо учитывать, что у Норри во второй половине сезона было очень мало соревновательной практики.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.30.