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    Алькарас снова проиграет чилийцу Харри?

    Харри — Алькарас. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Париже 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Харри — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Харри

    Николас в первом раунде одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

    На фоне результатов чилийца во второй половине сезона это почти сенсация.

    Дело в том, что после выхода в финал на майском «Мастерсе» в Риме Харри до сих пор выиграл лишь три матча. И это с учетом победы над Сонего.

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    Но в случае с Харри всё куда серьезнее, чем обычный спад, с которым может столкнуться любой спортсмен. Летом Николас признался, что его постоянно беспокоят проблемы со здоровьем. Именно по этой причине у него была затяжная серия неудачных результатов.

    Алькарас

    Карлос в начале октября провалил «Мастерс» в Шанхае, сойдя с дистанции еще до полуфинала.

    Испанский теннисист сенсационно проиграл чеху Томашу Махачу (6:7, 5:7) в 1/4 финала.

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    • Правда, есть мнение, что в тот день Алькарас просто не успел прийти в себя после того, как узнал, что Рафаэль Надаль все-таки решил завершить карьеру в конце этого сезона.

    Но в Париж Алькарас отправился с хорошим настроением. В середине месяца он стал участником выставочного турнира «Шлем шести королей». В финале Карлитос проиграл Яннику Синнеру, но при этом все равно заработал внушительную сумму.

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    «Я совру, если скажу, что поехал туда просто повеселиться или играть, не думая о деньгах. В Саудовской Аравии были самые большие призовые за всю историю, так что они стали хорошей мотивацией, по крайней мере, для меня», — признался Алькарас.

    В Париже, конечно, не такой мощный призовой фонд, но вряд ли у Алькараса будут проблемы с мотивацией.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры уверены, что фаворит спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Харри можно поставить за 9.30.

    Прогноз: в данном случае у Карлитоса есть еще и дополнительная мотивация. В начале года он сенсационно проиграл чилийцу в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе.

    Разумеется, испанец не забыл об этом и выйдет на корт с мыслями о реванше.

    Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,0) за 1.93.

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    Харри — Алькарас: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас снова проиграет чилийцу Харри?
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