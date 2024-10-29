Испанец Карлос Алькарас сыграет против чилийца Николаса Харри во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Харри — Алькарас, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Харри

Николас в первом раунде одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 7:6, 6:3.

На фоне результатов чилийца во второй половине сезона это почти сенсация.

Дело в том, что после выхода в финал на майском «Мастерсе» в Риме Харри до сих пор выиграл лишь три матча. И это с учетом победы над Сонего.

Прогнозы на теннис

Но в случае с Харри всё куда серьезнее, чем обычный спад, с которым может столкнуться любой спортсмен. Летом Николас признался, что его постоянно беспокоят проблемы со здоровьем. Именно по этой причине у него была затяжная серия неудачных результатов.

Алькарас

Карлос в начале октября провалил «Мастерс» в Шанхае, сойдя с дистанции еще до полуфинала.

Испанский теннисист сенсационно проиграл чеху Томашу Махачу (6:7, 5:7) в 1/4 финала.

Правда, есть мнение, что в тот день Алькарас просто не успел прийти в себя после того, как узнал, что Рафаэль Надаль все-таки решил завершить карьеру в конце этого сезона.

Но в Париж Алькарас отправился с хорошим настроением. В середине месяца он стал участником выставочного турнира «Шлем шести королей». В финале Карлитос проиграл Яннику Синнеру, но при этом все равно заработал внушительную сумму.

«Я совру, если скажу, что поехал туда просто повеселиться или играть, не думая о деньгах. В Саудовской Аравии были самые большие призовые за всю историю, так что они стали хорошей мотивацией, по крайней мере, для меня», — признался Алькарас.

В Париже, конечно, не такой мощный призовой фонд, но вряд ли у Алькараса будут проблемы с мотивацией.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в этом матче букмекеры уверены, что фаворит спокойно выйдет в следующий раунд. На победу Харри можно поставить за 9.30.

Прогноз: в данном случае у Карлитоса есть еще и дополнительная мотивация. В начале года он сенсационно проиграл чилийцу в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе.

Разумеется, испанец не забыл об этом и выйдет на корт с мыслями о реванше.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-5,0) за 1.93.