Шелтон
Бен третий раз в карьере и второй в этом сезоне дошел до финала ATP, благодаря чему вернется в топ-20.
Весной американец выиграл титул на грунте в Хьюстоне, а прошлой весной стал чемпионом в Токио.
На этой неделе Шелтон проиграл лишь один сет, но все предыдущие матчи получились непростыми.
В начале турнира полуфиналист US Open-2023 выиграл у Томаса Этчеверри и Стэна Вавринки.
В четвертьфинале Шелтон остановил Андрея Рублева (7:5, 6:7, 6:4), а в полуфинале выиграл у Артура Фиса (6:3, 7:6), которому уступил в конце сентября в Токио.
В матче с французом Бен отыграл пять сетболов на тай-брейке второй партии.
Мпетши-Перрикар
Джованни второй раз в сезоне и в карьере сыграет в финале на уровне ATP. В конце мая он преподнес сенсацию, взяв титул в Лионе.
До этой недели француз демонстрировал свои лучшие результаты на харде только на «челленджерах». В первой половине сезона он выиграл сразу три турнира на этом уровне.
Ну а теперь Мпетши-Перрикар в шаге от победы на «пятисотнике», благодаря чему уже на следующей неделе дебютирует в топ-50.
В Базеле 21-летний теннисист начал с победы над Джеймсом Даквортом, после чего остановил чемпиона двух предыдущих розыгрышей турнира в Базеле Феликса Оже-Альяссима (6:1, 7:6).
В четвертьфинале Мпетши-Перрикар одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым (6:7, 6:3, 7:6), а в полуфинале — у Хольгера Руне (7:6, 6:4).
Отельно отметим, что в четырех предыдущих матчах Мпетши-Перрикар не отдал ни гейма на своей подаче. При этом в трех случаях у оппонентов не было ни одного брейк-пойнта.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.47, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.68.
Прогноз: кажется, американец и француз собираются провести один из самых затяжных финалов. Бен, как и Джованни, тоже обладает классной подачей, поэтому ни разу не удивимся, если в предстоящем матче будет два или даже три тай-брейка.
- 1.97Гирон — Кецманович: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.35О`Коннелл — Давидович-Фокина: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 1.97Алис — Юнчаокете: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.99.