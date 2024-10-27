Американец Бен Шелтон сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в финале турнира ATP 500 в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 27 октября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен третий раз в карьере и второй в этом сезоне дошел до финала ATP, благодаря чему вернется в топ-20.

Весной американец выиграл титул на грунте в Хьюстоне, а прошлой весной стал чемпионом в Токио.

На этой неделе Шелтон проиграл лишь один сет, но все предыдущие матчи получились непростыми.

В начале турнира полуфиналист US Open-2023 выиграл у Томаса Этчеверри и Стэна Вавринки.

В четвертьфинале Шелтон остановил Андрея Рублева (7:5, 6:7, 6:4), а в полуфинале выиграл у Артура Фиса (6:3, 7:6), которому уступил в конце сентября в Токио.

Прогнозы на теннис

В матче с французом Бен отыграл пять сетболов на тай-брейке второй партии.

Мпетши-Перрикар

Джованни второй раз в сезоне и в карьере сыграет в финале на уровне ATP. В конце мая он преподнес сенсацию, взяв титул в Лионе.

До этой недели француз демонстрировал свои лучшие результаты на харде только на «челленджерах». В первой половине сезона он выиграл сразу три турнира на этом уровне.

Ну а теперь Мпетши-Перрикар в шаге от победы на «пятисотнике», благодаря чему уже на следующей неделе дебютирует в топ-50.

В Базеле 21-летний теннисист начал с победы над Джеймсом Даквортом, после чего остановил чемпиона двух предыдущих розыгрышей турнира в Базеле Феликса Оже-Альяссима (6:1, 7:6).

В четвертьфинале Мпетши-Перрикар одержал волевую победу над Денисом Шаповаловым (6:7, 6:3, 7:6), а в полуфинале — у Хольгера Руне (7:6, 6:4).

Отельно отметим, что в четырех предыдущих матчах Мпетши-Перрикар не отдал ни гейма на своей подаче. При этом в трех случаях у оппонентов не было ни одного брейк-пойнта.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.47, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 2.68.

Прогноз: кажется, американец и француз собираются провести один из самых затяжных финалов. Бен, как и Джованни, тоже обладает классной подачей, поэтому ни разу не удивимся, если в предстоящем матче будет два или даже три тай-брейка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,5 за 1.99.