Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором раунде квалификации «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч О`Коннелл — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

О`Коннелл

Австралийский теннисист в первом раунде отбора одержал победу над индийцем Сумитом Нагаалом — 6:4, 7:6.

О`Коннелл прервал серию из четырех поражений. В конце сентября он проиграл американцу Алексу Микельсену во втором круге турнира в Токио, а потом не прошел первый раунд в Шанхае и Алматы.

На «тысячнике» в Китае О`Коннелл уступил итальянцу Маттео Берреттини в матче с двумя тай-брейками, а на турнире в бывшей столице Казахстана проиграл канадцу Габриэлу Диалло.

Еще одним разочарованием стало поражение от британца Джейкоба Фирнли в квалификации турнира в Базеле.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом О`Коннелла на харде в этом году пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.

Давидович-Фокина

Алехандро в стартовом раунде квалификации одержал уверенную победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой — 6:3, 6:2.

Ранее на этой неделе испанский теннисист неудачно выступил на турнире ATP 500 в Вене — проиграл в первом круге итальянцу Флавио Коболли (6:7, 3:6).

Перед этим Давидович-Фокина выиграл по одному матчу в Пекина, Шанхае и Стокгольме. Дальше его не пустили Андрей Рублев, Томаш Махач и Стэн Вавринка.

В этом году Давидович-Фокина выиграл только 17 из 33-х матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.56, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: испанец и австралиец не могут похвастаться стабильностью, оба чересчур часто чередуют хорошие матчи с откровенно провальными, поэтому в данном случае нет смысла ставить на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.35.