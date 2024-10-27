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    Сможет ли Давидович-Фокина пройти в основную сетку в Париже?

    О`Коннелл — Давидович-Фокина. Ставка (к. 2.35) и прогноз на «Мастерс» в Париже 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на О`Коннелл — Давидович-Фокина
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    Алехандро Давидович-Фокина
    Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором раунде квалификации «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 27 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч О`Коннелл — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    О`Коннелл

    Австралийский теннисист в первом раунде отбора одержал победу над индийцем Сумитом Нагаалом — 6:4, 7:6.

    О`Коннелл прервал серию из четырех поражений. В конце сентября он проиграл американцу Алексу Микельсену во втором круге турнира в Токио, а потом не прошел первый раунд в Шанхае и Алматы.

    На «тысячнике» в Китае О`Коннелл уступил итальянцу Маттео Берреттини в матче с двумя тай-брейками, а на турнире в бывшей столице Казахстана проиграл канадцу Габриэлу Диалло.

    Еще одним разочарованием стало поражение от британца Джейкоба Фирнли в квалификации турнира в Базеле.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом О`Коннелла на харде в этом году пока остается выход в четвертый круг «Мастерса» в Майами.

    Давидович-Фокина

    Алехандро в стартовом раунде квалификации одержал уверенную победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой — 6:3, 6:2.

    Ранее на этой неделе испанский теннисист неудачно выступил на турнире ATP 500 в Вене — проиграл в первом круге итальянцу Флавио Коболли (6:7, 3:6).

    Перед этим Давидович-Фокина выиграл по одному матчу в Пекина, Шанхае и Стокгольме. Дальше его не пустили Андрей Рублев, Томаш Махач и Стэн Вавринка.

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    В этом году Давидович-Фокина выиграл только 17 из 33-х матчей на харде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.56, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 1.46.

    Прогноз: испанец и австралиец не могут похвастаться стабильностью, оба чересчур часто чередуют хорошие матчи с откровенно провальными, поэтому в данном случае нет смысла ставить на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.35.

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    О`Коннелл — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Давидович-Фокина пройти в основную сетку в Париже?
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