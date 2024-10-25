Берреттини
Маттео впервые после июльских турниров в Гштаде и Кицбюэле прошел два раунда на уровне ATP.
В начале недели итальянский теннисист выиграл у венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:4,
Во втором круге Берреттини одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:7, 6:3.
Также добавим, что на прошлой неделе Берреттини проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру во втором круге турнира в Стокгольме.
Хачанов
Карен тем временем конкретно разошелся в последнее время. При идеальном раскладе он уже по итогам текущего турнира может вернуться в топ-20.
В четверг российский теннисист одержал волевую победу над Брэндоном Накашимой — 1:6, 6:3, 6:4.
Хачанов в матче с американцем провалил первый сет, но зато в следующих партиях у соперника вообще не было шансов на приеме — на этом отрезке на подаче Карена ни разу не было «меньше».
Теперь победная серия Хачанова составляет шесть матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом турнира в Алматы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.66, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.21.
Прогноз: скорее всего, россиянин и итальянец проведут как минимум два затяжных сета. Не исключено, что им понадобится больше одного тай-брейка.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.