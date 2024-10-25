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    Хачанов обыграет Берреттини и продлит победную серию?

    Берреттини — Хачанов. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Вене 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Берреттини — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против итальянца Маттео Берреттини в четвертьфинале турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 25 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Берреттини

    Маттео впервые после июльских турниров в Гштаде и Кицбюэле прошел два раунда на уровне ATP.

    В начале недели итальянский теннисист выиграл у венгра Мартона Фучовича — 7:5, 6:4,

    Во втором круге Берреттини одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:3, 6:7, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что на прошлой неделе Берреттини проиграл швейцарцу Доминику Штрикеру во втором круге турнира в Стокгольме.

    Хачанов

    Карен тем временем конкретно разошелся в последнее время. При идеальном раскладе он уже по итогам текущего турнира может вернуться в топ-20.

    В четверг российский теннисист одержал волевую победу над Брэндоном Накашимой — 1:6, 6:3, 6:4.

    Хачанов в матче с американцем провалил первый сет, но зато в следующих партиях у соперника вообще не было шансов на приеме — на этом отрезке на подаче Карена ни разу не было «меньше».

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    Теперь победная серия Хачанова составляет шесть матчей. На прошлой неделе он стал чемпионом турнира в Алматы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.66, победу Хачанова букмекеры предлагают за 2.21.

    Прогноз: скорее всего, россиянин и итальянец проведут как минимум два затяжных сета. Не исключено, что им понадобится больше одного тай-брейка.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Берреттини — Хачанов: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов обыграет Берреттини и продлит победную серию?
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