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    Сможет ли Шаповалов выйти в полуфинал в Базеле?

    Мпетши-Перрикар — Шаповалов. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Базеле 25 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мпетши-Перрикар — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в четвертьфинале турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 25 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Шаповалов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Базель. Мужчины 25 Октября 2024 года

    Джованни Мпетши Перрикар (Франция)

  • Базель. Мужчины
    •  Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 20:30 Денис Шаповалов

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •

    Мпетши-Перрикар

    Французский теннисист впервые в сезоне прошел на харде два раунда на уровне основной сетки ATP.

    Более того, во втором раунде Джованни остановил чемпиона двух предыдущих розыгрышей турнира в Базеле — Феликса Оже-Альяссима.

    Мпетши-Перрикар переиграл канадского теннисиста в двух сетах — 6:1, 7:6.

    Оже-Альяссима явно сбило с толку отсутствие ошибок в игре соперника. Мпетши-Перрикар отдал лишь десять очков на своей подаче.

    Прогнозы на теннис

    В первом круге 21-летний теннисист выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 7:6, 6:3.

    Шаповалов

    Денис тем временем прошел дальше второго круга впервые после летнего турнира в Вашингтоне.

    Благодаря этому успеху канадский теннисист наконец-то вернется в топ-80.

    На этой неделе Шаповалов пока не проиграл ни сета. В первом круге бывшая десятая ракетка мира выиграл у талантливого китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 6:4.

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    В следующем матче Шаповалов остановил чемпиона недавнего турнира в бельгийском Антверпене Роберто Баутисту-Агута — 6:3, 7:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.56, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: оба неплохо держат подачу, поэтому логично предположить, что в предстоящем матче канадец и француз проведут больше 20 геймов и вряд ли обойдутся без тай-брейка.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.24.

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    Мпетши-Перрикар — Шаповалов: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 25.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Шаповалов выйти в полуфинал в Базеле?
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