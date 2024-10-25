Джованни Мпетши Перрикар (Франция)
Денис Шаповалов
Мпетши-Перрикар
Французский теннисист впервые в сезоне прошел на харде два раунда на уровне основной сетки ATP.
Более того, во втором раунде Джованни остановил чемпиона двух предыдущих розыгрышей турнира в Базеле — Феликса Оже-Альяссима.
Мпетши-Перрикар переиграл канадского теннисиста в двух сетах — 6:1, 7:6.
Оже-Альяссима явно сбило с толку отсутствие ошибок в игре соперника. Мпетши-Перрикар отдал лишь десять очков на своей подаче.
В первом круге 21-летний теннисист выиграл у австралийца Джеймса Дакворта — 7:6, 6:3.
Шаповалов
Денис тем временем прошел дальше второго круга впервые после летнего турнира в Вашингтоне.
Благодаря этому успеху канадский теннисист наконец-то вернется в топ-80.
На этой неделе Шаповалов пока не проиграл ни сета. В первом круге бывшая десятая ракетка мира выиграл у талантливого китайца Цзюньчэна Шана — 6:1, 6:4.
В следующем матче Шаповалов остановил чемпиона недавнего турнира в бельгийском Антверпене Роберто Баутисту-Агута — 6:3, 7:6.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мпетши-Перрикара в этом матче можно поставить за 2.56, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.51.
Прогноз: оба неплохо держат подачу, поэтому логично предположить, что в предстоящем матче канадец и француз проведут больше 20 геймов и вряд ли обойдутся без тай-брейка.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.24.