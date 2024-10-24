Грек Стефанос Циципас сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Циципас — ван де Зандшульп, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циципас

Стефанос был максимально близок к тому, чтобы отправиться домой уже после первого круга. Кажется, на этой неделе от грека тоже не стоит ждать существенного прогресса.

Во вторник Циципас с трудом выиграл у Франсиско Серундоло — 6:3, 6:7, 7:6.

Самый драматичный момент случился в конце решающего сета — при счете 6:5 аргентинец не смог подать на матч.

Прогнозы на теннис

На недавнем турнире в Стокгольме Циципас после непростого матча с бразильцем Тиаго Сейботом-Уайлдом проиграл чеху Иржи Легечке (4:6, 4:6).

Ван де Зандшульп

Ботик тем временем провел уже три матча на текущем турнире. Сначала нидерландец прошел непростую квалификацию — выиграл у бразильца Тиаго Монтейро и бельгийца Давида Гоффена.

В первом круге соперником ван де Зандшульпа стал Александр Бублик. Первые два сета прошли в борьбе, а в третьем теннисист из Казахстана получил травму и при счете 0:4 снялся с матча.

На прошлой неделе Ботик неудачно выступил в Антверпене, проиграв в первом раунде американцу Маркосу Гирону со счетом 4:6, 1:6.

После Открытого чемпионата США, на котором он сенсационно победил Карлоса Алькараса, ван де Зандшульп пока ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Циципаса в этом матче можно поставить за 1.44, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: в прошлом году Стефанос выиграл у Ботика в Антверпене со счетом 7:5, 6:3. В принципе, что-то подобное может быть и предстоящем матче, но мы все-таки считаем, что лучше взять ставку не на исход, а на тотал геймов или сетов. В последнее время у грека чересчур часто случаются сбои.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.