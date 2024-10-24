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    Меньшику снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд?

    Меньшик — Кецманович. Ставка (к. 2.30) и прогноз на турнир в Вене 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Меньшик — Кецманович
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    Якуб Меньшик
    Чех Якуб Меньшик сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Меньшик

    Якуб на текущем турнире провел уже три классных матча, в которых не отдал ни сета.

    Сначала чешский теннисист прошел квалификацию — выиграл у швейцарца Александра Ритшара и француза Александра Мюллера.

    Но первым по-настоящему серьезным успехом стала уверенная победа над Алексеем Попыриным в основной сетке.

    Меньшик выиграл у чемпиона «Мастерса» в Монреале со счетом 7:6, 6:2. В этом матче 19-летний теннисист не проиграл ни гейма на своей подаче.

    Прогнозы на теннис

    В принципе, игра и результаты Меньшика сейчас вряд ли кого-то удивляют. Достаточно добавить, что в начале месяца он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.

    Кецманович

    Миомир тем временем в первом круге спокойно переиграл Мариано Навоне — 6:2, 6:4.

    Но эту победу точно не стоит переоценивать, все-таки аргентинец силен, прежде всего, на грунте, тогда как на харде он пока только учится играть.

    На прошлой неделе Кецманович дошел до четвертьфинала в Стокгольме — выиграл у Кэмерона Норри и Николаса Харри, после чего уступил будущему чемпиону турнира Томми Полу.

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    В шведской столице Кецманович впервые после Уимблдона выиграл два матча подряд.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно постаавить за 1.51, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.56.

    Прогноз: в последнее время в игре Якуба сложно не заметить прогресс. Вполне вероятно, что для победы над Кецмановичем чеху тоже хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 2.30.

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    Меньшик — Кецманович: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на теннис. Меньшику снова хватит двух сетов для выхода в следующий раунд?
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