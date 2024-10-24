Чех Якуб Меньшик сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Вене (Австрия). Матч пройдет 24 октября, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб на текущем турнире провел уже три классных матча, в которых не отдал ни сета.

Сначала чешский теннисист прошел квалификацию — выиграл у швейцарца Александра Ритшара и француза Александра Мюллера.

Но первым по-настоящему серьезным успехом стала уверенная победа над Алексеем Попыриным в основной сетке.

Меньшик выиграл у чемпиона «Мастерса» в Монреале со счетом 7:6, 6:2. В этом матче 19-летний теннисист не проиграл ни гейма на своей подаче.

Прогнозы на теннис

В принципе, игра и результаты Меньшика сейчас вряд ли кого-то удивляют. Достаточно добавить, что в начале месяца он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.

Кецманович

Миомир тем временем в первом круге спокойно переиграл Мариано Навоне — 6:2, 6:4.

Но эту победу точно не стоит переоценивать, все-таки аргентинец силен, прежде всего, на грунте, тогда как на харде он пока только учится играть.

На прошлой неделе Кецманович дошел до четвертьфинала в Стокгольме — выиграл у Кэмерона Норри и Николаса Харри, после чего уступил будущему чемпиону турнира Томми Полу.

В шведской столице Кецманович впервые после Уимблдона выиграл два матча подряд.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно постаавить за 1.51, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.56.

Прогноз: в последнее время в игре Якуба сложно не заметить прогресс. Вполне вероятно, что для победы над Кецмановичем чеху тоже хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 2.30.