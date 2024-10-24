Меньшик
Якуб на текущем турнире провел уже три классных матча, в которых не отдал ни сета.
Сначала чешский теннисист прошел квалификацию — выиграл у швейцарца Александра Ритшара и француза Александра Мюллера.
Но первым по-настоящему серьезным успехом стала уверенная победа над Алексеем Попыриным в основной сетке.
Меньшик выиграл у чемпиона «Мастерса» в Монреале со счетом 7:6, 6:2. В этом матче 19-летний теннисист не проиграл ни гейма на своей подаче.
В принципе, игра и результаты Меньшика сейчас вряд ли кого-то удивляют. Достаточно добавить, что в начале месяца он дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае.
Кецманович
Миомир тем временем в первом круге спокойно переиграл Мариано Навоне — 6:2, 6:4.
Но эту победу точно не стоит переоценивать, все-таки аргентинец силен, прежде всего, на грунте, тогда как на харде он пока только учится играть.
На прошлой неделе Кецманович дошел до четвертьфинала в Стокгольме — выиграл у Кэмерона Норри и Николаса Харри, после чего уступил будущему чемпиону турнира Томми Полу.
В шведской столице Кецманович впервые после Уимблдона выиграл два матча подряд.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно постаавить за 1.51, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.56.
Прогноз: в последнее время в игре Якуба сложно не заметить прогресс. Вполне вероятно, что для победы над Кецмановичем чеху тоже хватит двух сетов.
- 1.97Циципас — ван де Зандшульп: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.25Тиафо — Береттини: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.08Рублев — Табило: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Меньшика в двух сетах за 2.30.