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    Руне и Штрикеру понадобится решающий тай-брейк?

    Штрикер — Руне. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Базеле 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Штрикер — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штрикер — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Базель. Мужчины 24 Октября 2024 года

    Dominic Stricker

  • Базель. Мужчины
    •  Dominic Stricker 19:00 Хольгер Руне(Дания)

    Хольгер Руне(Дания)

  • Базель. Мужчины
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    Штрикер

    Доминик третий год подряд прошел во второй раунд в Базеле. В 2023-м, прежде чем уступить в четвертьфинале французу Юго Эмберу, он обыграл Беньямина Хассана и Каспера Рууда.

    На этот раз швейцарский теннисист начал с победы над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:4, 6:4.

    Этот матч стал еще одним подтверждением, что Штрикер наконец-то приблизился к своей оптимальной форме. Как известно, ему пришлось пропустить первую половину сезона из-за травмы.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе 22-летний Штрикер дошел до четвертьфинала в Стокгольме — выиграл у Александра Ковачевича и Маттео Берреттини (6:7, 4:6), после чего уступил Григору Димитрову.

    Руне

    Хольгер тем временем начал швейцарский турнир с победы над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 7:6.

    Датчанин на этой неделе важно дойти как минимум до полуфинала, в противном случае у него сгорят очки, заработанные здесь в прошлом сезоне.

    Также стоит отметить, что в 2022-м Руне остановился в Базеле в шаге от титула, проиграв в решающем матче Феликсу Оже-Альяссиму.

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    Ранее в октябре Руне выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае и уступил Карлосу Алькарасу на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Штрикера в этом матче можно поставить за 3.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.37.

    Прогноз: рискнем предположить, что у фаворита будут проблемы в предстоящем матче.

    Скорее всего, датчанин и швейцарец проведут больше 20 геймов. Штрикер действительно способен навязать борьбу бывшей четвертой ракетке мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.

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    Штрикер — Руне: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на теннис. Руне и Штрикеру понадобится решающий тай-брейк?
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