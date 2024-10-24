Датчанин Хольгер Руне сыграет против швейцарца Доминика Штрикера во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Штрикер — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Штрикер

Доминик третий год подряд прошел во второй раунд в Базеле. В 2023-м, прежде чем уступить в четвертьфинале французу Юго Эмберу, он обыграл Беньямина Хассана и Каспера Рууда.

На этот раз швейцарский теннисист начал с победы над нидерландцем Таллоном Грикспором — 6:4, 6:4.

Этот матч стал еще одним подтверждением, что Штрикер наконец-то приблизился к своей оптимальной форме. Как известно, ему пришлось пропустить первую половину сезона из-за травмы.

Прогнозы на теннис

На прошлой неделе 22-летний Штрикер дошел до четвертьфинала в Стокгольме — выиграл у Александра Ковачевича и Маттео Берреттини (6:7, 4:6), после чего уступил Григору Димитрову.

Руне

Хольгер тем временем начал швейцарский турнир с победы над чилийцем Николасом Харри — 6:4, 7:6.

Датчанин на этой неделе важно дойти как минимум до полуфинала, в противном случае у него сгорят очки, заработанные здесь в прошлом сезоне.

Также стоит отметить, что в 2022-м Руне остановился в Базеле в шаге от титула, проиграв в решающем матче Феликсу Оже-Альяссиму.

Ранее в октябре Руне выиграл два матча на «Мастерсе» в Шанхае и уступил Карлосу Алькарасу на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Штрикера в этом матче можно поставить за 3.10, победу Руне букмекеры предлагают за 1.37.

Прогноз: рискнем предположить, что у фаворита будут проблемы в предстоящем матче.

Скорее всего, датчанин и швейцарец проведут больше 20 геймов. Штрикер действительно способен навязать борьбу бывшей четвертой ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.