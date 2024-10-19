Россиянин Карен Хачанов сыграет против австралийца Александара Вукича в полуфинале турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 19 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вукич — Хачанов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вукич

Австралиец второй раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. Первый был в конце июня на траве в Истборне — тогда его не пустил в финал Тейлор Фриц.

На этой неделе Вукич пока не проиграл ни одного сета.

В первом круге Вукич обыграл своего соотечественника Джеймса Дакворта (6:4, 7:5), после чего одержал победу над Адрианом Маннарино (7:6, 6:3).

Но главным событием стала победа Александара над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 7:6 в четвертьфинале.

Прогнозы на теннис

Но также стоит добавить, что в начале месяца Вукич прошел квалификацию и два раунда в основной сетке «Мастерса» в Шанхае. Во втором круге он одержал победу над норвежцем Каспером Руудом.

Хачанов

Карен тем временем добрался до полуфинала ATP впервые с февраля, когда стал победителем турнира в Дохе.

В Алматы российский теннисист попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.

При этом Хачанову повезло с сеткой. В первом матче он одержал победу над финном Отто Виртаненом — 7:6, 7:6.

В четвертьфинале Хачанов выиграл у представителя Казахстана Бейбита Жукаева — 6:2, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 2.65, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: летом Карен проиграл австралийцу в Истборне на решающем тай-брейке — 4:6, 7:5, 6:7. В предстоящем матче у россиянина, похоже, тоже будут проблемы. Вукич как-то уж чересчур хорошо играл в недавних матчах против Рууда и Тиафо.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.