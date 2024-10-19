Вукич
Австралиец второй раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. Первый был в конце июня на траве в Истборне — тогда его не пустил в финал Тейлор Фриц.
На этой неделе Вукич пока не проиграл ни одного сета.
В первом круге Вукич обыграл своего соотечественника Джеймса Дакворта (6:4, 7:5), после чего одержал победу над Адрианом Маннарино (7:6, 6:3).
Но главным событием стала победа Александара над американцем Фрэнсисом Тиафо — 6:2, 7:6 в четвертьфинале.
Но также стоит добавить, что в начале месяца Вукич прошел квалификацию и два раунда в основной сетке «Мастерса» в Шанхае. Во втором круге он одержал победу над норвежцем Каспером Руудом.
Хачанов
Карен тем временем добрался до полуфинала ATP впервые с февраля, когда стал победителем турнира в Дохе.
В Алматы российский теннисист попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда.
При этом Хачанову повезло с сеткой. В первом матче он одержал победу над финном Отто Виртаненом — 7:6, 7:6.
В четвертьфинале Хачанов выиграл у представителя Казахстана Бейбита Жукаева — 6:2, 6:4.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вукича в этом матче можно поставить за 2.65, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: летом Карен проиграл австралийцу в Истборне на решающем тай-брейке — 4:6, 7:5, 6:7. В предстоящем матче у россиянина, похоже, тоже будут проблемы. Вукич как-то уж чересчур хорошо играл в недавних матчах против Рууда и Тиафо.
- 1.92Вавринка — Пол: прогноз и ставкаЗавтра в 15:30
- 2.00Синнер — Алькарас: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 1.97Джокович — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.