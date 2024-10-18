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    Сможет ли Рублев разгромить Вавринку?

    Рублев — Вавринка. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Стокгольме 18 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Вавринка
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 18 октября, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Вавринка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Вопреки ожиданиям, Андрей все-таки спокойно провел первый матч на этой неделе. На этот раз обошлось без драмы.

    В четверг Рублев одержал уверенную победу над Александром Мюллером — 6:4, 6:1.

    К слову, российский теннисист взял реванш у француза за поражение на майском турнире в Риме.

    Прогнозы на теннис

    Похоже, Рублев настроен бороться за титул в шведской столице. Во всяком случае после первого матча осталось именно такое впечатление.

    Вавринка

    Стэн тем временем продолжает приятно удивлять не только игрой, но и результатами.

    Швейцарский теннисист дошел до четвертьфинала на турнире ATP впервые с июля 2023 года. Благодаря этому на следующей неделе он вернется в топ-200.

    В первом матче 39-летний Вавринка одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 6:4.

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    Во втором круге бывшая третья ракетка мира выиграл у Алехандро Давидовича-Фокины — 6:4, 3:6, 7:5. В решающем сете Вавринка уступал сначала 0:2, потом 2:4, но в итоге сумел отыграться и вырвать победу.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Вавринки букмекеры предлагают за 4.40.

    Прогноз: скорее всего, Андрей остановит швейцарца, который все-таки оставил немало сил в предыдущих матчах. Сценарий, при котором россиянин выиграет с разгромным счетом, тоже нельзя исключать.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,0) за 1.96.

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    Рублев — Вавринка: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев разгромить Вавринку?
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