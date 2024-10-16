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    Рууд проиграет третий матч подряд?

    Сонего — Рууд. Ставка (к. 2.01) и прогноз на турнир в Стокгольме 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 15 октября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Рууд, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сонего

    Лоренцо на старте турнира выиграл у швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 7:6, 7:5.

    Благодаря этой победе итальянский теннисист прервал серию из четырех поражений.

    Ранее Сонего не выиграл ни одного матча на Открытом чемпионате США, в Чэнду, Пекине и Шанхае, уступив Томми Полу, Таро Даниэлю, Адриану Маннарино и Денису Шаповалову.

    Прогнозы на теннис

    Правда, здесь также важно добавить, что спад начался сразу после победы в Уинстон-Сейлеме. Очевидно, что Сонего расслабился после столь серьезного и неожиданного успеха.

    Рууд

    Каспер тем временем тоже провалил недавние соревнования в Азии, но при этом он по-прежнему сохраняет неплохие шансы на участие в Итоговом турнире.

    На данный момент норвежец занимает седьмое место в чемпионской гонке ATP. В случае успешного выступления на ближайших турнирах он, скорее всего, снова поедет на итоговый.

    Что касается недавних результатов, то в Токио Рууд уже в первом круге проиграл австралийцу Джордану Томпсону.

    Но куда больше удивило поражение бывшей второй ракетки мира от Александра Вукича во втором раунде «Мастерса» в Шанхае.

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    При этом в обоих случаях Рууд не взял ни сета. Другой вопрос, что в его случае это совершенно нормально. Далеко не все из топ-10 соответствуют этому уровню.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.34, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: Рууд не вызывает ни малейшего доверия, поэтому в данном случае есть смысл не рассматривать ставки на исход. Один из фаворитов турнира может запросто сойти с дистанции еще до четвертьфинала.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.

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    Сонего — Рууд: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на теннис. Рууд проиграет третий матч подряд?
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