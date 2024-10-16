Сонего
Лоренцо на старте турнира выиграл у швейцарца Марка-Андреа Хюслера — 7:6, 7:5.
Благодаря этой победе итальянский теннисист прервал серию из четырех поражений.
Ранее Сонего не выиграл ни одного матча на Открытом чемпионате США, в Чэнду, Пекине и Шанхае, уступив Томми Полу, Таро Даниэлю, Адриану Маннарино и Денису Шаповалову.
Правда, здесь также важно добавить, что спад начался сразу после победы в Уинстон-Сейлеме. Очевидно, что Сонего расслабился после столь серьезного и неожиданного успеха.
Рууд
Каспер тем временем тоже провалил недавние соревнования в Азии, но при этом он по-прежнему сохраняет неплохие шансы на участие в Итоговом турнире.
На данный момент норвежец занимает седьмое место в чемпионской гонке ATP. В случае успешного выступления на ближайших турнирах он, скорее всего, снова поедет на итоговый.
Что касается недавних результатов, то в Токио Рууд уже в первом круге проиграл австралийцу Джордану Томпсону.
Но куда больше удивило поражение бывшей второй ракетки мира от Александра Вукича во втором раунде «Мастерса» в Шанхае.
При этом в обоих случаях Рууд не взял ни сета. Другой вопрос, что в его случае это совершенно нормально. Далеко не все из топ-10 соответствуют этому уровню.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.34, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: Рууд не вызывает ни малейшего доверия, поэтому в данном случае есть смысл не рассматривать ставки на исход. Один из фаворитов турнира может запросто сойти с дистанции еще до четвертьфинала.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.