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    Котов на этот раз не пройдет в Стокгольме даже первый круг?

    Грикспор — Котов. Ставка и прогноз на турнир в Стокгольме 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Грикспор — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 14 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Грикспор

    Таллон в начале месяца прошел два раунда в Шанхае, благодаря чему остался в топ-40.

    На китайском «Мастерсе» нидерландский теннисист выиграл у аргентинца Факундо Диаса Акосты и австралийца Джордана Томпсона, после чего уступил Саше Звереву в матче с двумя тай-брейками (6:7, 6:2, 6:7).

    В Пекине Грикспор проиграл во втором раунде Карлосу Алькарасу. Испанец в тот день вообще не жалел соперника, отдав лишь три гейма.

    Прогнозы на теннис

    Судя по недавним матчам, Грикспор неплохо подготовился к ближайшим турнирам. Котова ждет очень сложная игра.

    Котов

    Павел на «Мастерсе» в Шанхае не прошел даже первый круг, сразу проиграв японцу Есукэ Ватануки.

    В Пекине россиянин выступил чуть лучше — прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Правда, здесь один важный момент — в первом круге он одержал победу над китайцем И Чжоу (1:6, 6:3, 7:5), который находится в пятой сотне рейтинга.

    При этом во втором Котов проиграл итальянцу Флавио Коболли со счетом 4:6, 2:6.

    Еще одним разочарованием стало поражение от австралийца Кристофера О`Коннелла на старте турнира в китайском Чэнду.

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    Кажется, Котов совсем не готов к защите прошлогоднего финала в Стокгольме. По итогам следующей недели он может оказаться за пределами топ-70.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.66, победу Котова букмекеры предлагают за 2.22.

    Прогноз: в прошлом году Павел выиграл у Таллона в четвертьфинале турнира в Стокгольме со счетом 6:7, 2:6. Скорее всего, в предстоящем матче нидерландец возьмет реванш. Котов в последнее время играет очень неубедительно.

    Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 2.61.

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    Грикспор — Котов: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на теннис. Котов на этот раз не пройдет в Стокгольме даже первый круг?
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