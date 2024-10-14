Грикспор
Таллон в начале месяца прошел два раунда в Шанхае, благодаря чему остался в топ-40.
На китайском «Мастерсе» нидерландский теннисист выиграл у аргентинца Факундо Диаса Акосты и австралийца Джордана Томпсона, после чего уступил Саше Звереву в матче с двумя тай-брейками (6:7, 6:2, 6:7).
В Пекине Грикспор проиграл во втором раунде Карлосу Алькарасу. Испанец в тот день вообще не жалел соперника, отдав лишь три гейма.
Судя по недавним матчам, Грикспор неплохо подготовился к ближайшим турнирам. Котова ждет очень сложная игра.
Котов
Павел на «Мастерсе» в Шанхае не прошел даже первый круг, сразу проиграв японцу Есукэ Ватануки.
В Пекине россиянин выступил чуть лучше — прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Правда, здесь один важный момент — в первом круге он одержал победу над китайцем И Чжоу (1:6, 6:3, 7:5), который находится в пятой сотне рейтинга.
При этом во втором Котов проиграл итальянцу Флавио Коболли со счетом 4:6, 2:6.
Еще одним разочарованием стало поражение от австралийца Кристофера О`Коннелла на старте турнира в китайском Чэнду.
Кажется, Котов совсем не готов к защите прошлогоднего финала в Стокгольме. По итогам следующей недели он может оказаться за пределами топ-70.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.66, победу Котова букмекеры предлагают за 2.22.
Прогноз: в прошлом году Павел выиграл у Таллона в четвертьфинале турнира в Стокгольме со счетом 6:7, 2:6. Скорее всего, в предстоящем матче нидерландец возьмет реванш. Котов в последнее время играет очень неубедительно.
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Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 2.61.