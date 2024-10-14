Россиянин Павел Котов сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в первом круге турнира в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 14 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Грикспор — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грикспор

Таллон в начале месяца прошел два раунда в Шанхае, благодаря чему остался в топ-40.

На китайском «Мастерсе» нидерландский теннисист выиграл у аргентинца Факундо Диаса Акосты и австралийца Джордана Томпсона, после чего уступил Саше Звереву в матче с двумя тай-брейками (6:7, 6:2, 6:7).

В Пекине Грикспор проиграл во втором раунде Карлосу Алькарасу. Испанец в тот день вообще не жалел соперника, отдав лишь три гейма.

Прогнозы на теннис

Судя по недавним матчам, Грикспор неплохо подготовился к ближайшим турнирам. Котова ждет очень сложная игра.

Котов

Павел на «Мастерсе» в Шанхае не прошел даже первый круг, сразу проиграв японцу Есукэ Ватануки.

В Пекине россиянин выступил чуть лучше — прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке. Правда, здесь один важный момент — в первом круге он одержал победу над китайцем И Чжоу (1:6, 6:3, 7:5), который находится в пятой сотне рейтинга.

При этом во втором Котов проиграл итальянцу Флавио Коболли со счетом 4:6, 2:6.

Еще одним разочарованием стало поражение от австралийца Кристофера О`Коннелла на старте турнира в китайском Чэнду.

Кажется, Котов совсем не готов к защите прошлогоднего финала в Стокгольме. По итогам следующей недели он может оказаться за пределами топ-70.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Грикспора в этом матче можно поставить за 1.66, победу Котова букмекеры предлагают за 2.22.

Прогноз: в прошлом году Павел выиграл у Таллона в четвертьфинале турнира в Стокгольме со счетом 6:7, 2:6. Скорее всего, в предстоящем матче нидерландец возьмет реванш. Котов в последнее время играет очень неубедительно.

Рекомендуемая ставка: победа Грикспора в двух сетах за 2.61.