Француз Ришар Гаске сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 14 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Гаске

Ришар на прошлой неделе сообщил, что проводит последний полноценный сезон. Француз завершит карьеру сразу после «Ролан Гаррос»-2025.

В этом году французский теннисист играет, в основом, на «челленджерах». На одном из них ему даже удалось взять титул.

В начале сентября 38-летний Гаске выиграл домашний турнир в Кассисе. В решающем матче бывшая седьмая ракетка мира одержал победу над австрийцем Юрием Родионовым.

Но после этого Гаске провалил сразу три «челленджера» — в Сен-Тропе, Орлеане и Муийрон-ле-Каптифе.

Прогнозы на теннис

В прошлом году Гаске не прошел первый раунд в Антверпене, проиграв немцу Максимилиану Мартереру.

Этчеверри

Аргентинец достойно проводит вторую половину сезона с учетом того, что хард все-таки не самое комфортное для него покрытие.

Тем не менее, Этчеверри все равно периодически демонстрирует очень солидный теннис.

В начале октября Томас выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа на старте «Мастерса» в Шанхае. Дальше было поражение от Янника Синнера, но при этом ему удалось взять сет в матче с первой ракеткой мира — 7:6, 4:6, 2:6.

Кроме того, Этчеверри прошел два раунда на Открытом чемпионате США — выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и аргентинца Франсиско Серундоло, после чего уступил Саше Звереву.

Безусловно, были и неудачные моменты. Например, в Уинстон-Сейлеме и Токио Этчеверри не выиграл ни одного матча, уступив Зизу Бергсу и Кристоферу О`Коннеллу соответственно. Но южноамериканца ни в коему случае нельзя недооценивать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 2.65, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: скорее всего, аргентинец спокойно обыграет французского ветерана, которому с некоторых пор с трудом даются подобные матчи.

Рекомендуемая ставка: победа Этчеверри в двух сетах за 2.22.