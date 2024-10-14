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    Сможет ли Гаске взять хотя бы сет в матче с Этчеверри?

    Гаске — Этчеверри. Ставка (к. 2.22) и прогноз на турнир в Антверпене 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Этчеверри
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри в первом круге турнира в Антверпене (Бельгия). Матч пройдет 14 октября, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Гаске — Этчеверри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Гаске

    Ришар на прошлой неделе сообщил, что проводит последний полноценный сезон. Француз завершит карьеру сразу после «Ролан Гаррос»-2025.

    В этом году французский теннисист играет, в основом, на «челленджерах». На одном из них ему даже удалось взять титул.

    В начале сентября 38-летний Гаске выиграл домашний турнир в Кассисе. В решающем матче бывшая седьмая ракетка мира одержал победу над австрийцем Юрием Родионовым.

    Но после этого Гаске провалил сразу три «челленджера» — в Сен-Тропе, Орлеане и Муийрон-ле-Каптифе.

    Прогнозы на теннис

    В прошлом году Гаске не прошел первый раунд в Антверпене, проиграв немцу Максимилиану Мартереру.

    Этчеверри

    Аргентинец достойно проводит вторую половину сезона с учетом того, что хард все-таки не самое комфортное для него покрытие.

    Тем не менее, Этчеверри все равно периодически демонстрирует очень солидный теннис.

    В начале октября Томас выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа на старте «Мастерса» в Шанхае. Дальше было поражение от Янника Синнера, но при этом ему удалось взять сет в матче с первой ракеткой мира — 7:6, 4:6, 2:6.

    Кроме того, Этчеверри прошел два раунда на Открытом чемпионате США — выиграл у Джованни Мпетши-Перрикара и аргентинца Франсиско Серундоло, после чего уступил Саше Звереву.

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    Безусловно, были и неудачные моменты. Например, в Уинстон-Сейлеме и Токио Этчеверри не выиграл ни одного матча, уступив Зизу Бергсу и Кристоферу О`Коннеллу соответственно. Но южноамериканца ни в коему случае нельзя недооценивать.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гаске в этом матче можно поставить за 2.65, победу Этчеверри букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: скорее всего, аргентинец спокойно обыграет французского ветерана, которому с некоторых пор с трудом даются подобные матчи.

    Рекомендуемая ставка: победа Этчеверри в двух сетах за 2.22.

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    Гаске — Этчеверри: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гаске взять хотя бы сет в матче с Этчеверри?
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