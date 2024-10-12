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  • 16:27
    • Джокович вышел в полуфинал турнира в Шанхае
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    Фриц наконец-то обыграет Джоковича?

    Джокович — Фриц. Ставка (к. 2.91) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 12 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джокович — Фриц
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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джокович

    Вопреки ожиданиям, Новак отлично проводит турнир. На пути к полуфиналу он проиграл лишь сет.

    В четвертьфинале серб одержал волевую победу над Якубом Меньшиком — 6:7, 6:1, 6:4.

    В первом сете Джокович сделал брейк при счете 4:4, но после этого сразу отдал гейм на подаче и допустил несвойственное для себя количество ошибок на тай-брейке.

    Но как раз благодаря этой ситуации стало ясно, что Джокович сейчас в полном порядке. Новак максимально убедительно провел следующие две партии.

    Прогнозы на теннис

    В предыдущих раундах 37-летний Джокович выиграл у Алекса Микельсена, Флавио Коболли и Романа Сафиуллина.

    Фриц

    Тейлор пятый раз сыграет в полуфинале на «Мастерсе». Просто для сравнения — для Новака это будет 78-й полуфинал на турнире такого уровня.

    На текущем турнире американский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.

    Но также стоит отметить, что до сих пор у него была не самая сложная сетка. Серьезной проблемой мог стать матч против Хольгера Руне в четвертом круге, но датчанин оказался не готов к этой игре — Фриц одержал победу со счетом 6:1, 6:2.

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    В остальных матчах финалист US Open-2024 выиграл у Теренса Атмана, Есукэ Ватануки и Давида Гоффена (6:3, 6:4), который перед этим остановил Сашу Зверева.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.41, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: сразу скажем, что Новак ведет 9-0 в личных встречах с Тейлором. Но в их предыдущем матче (в четвертьфинале Australian Open-2024) серб мог лично убедиться, что американец сейчас гораздо опаснее, чем раньше.

    В общем, будем полагаться на интуицию, а она подсказывает, что Джокович на этот раз проиграет Фрицу.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица за 2.91.

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    Джокович — Фриц: прогноз, ставка (2.91), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на теннис. Фриц наконец-то обыграет Джоковича?
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