Серб Новак Джокович сыграет против американца Тейлора Фрица в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 12 октября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Джокович — Фриц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джокович

Вопреки ожиданиям, Новак отлично проводит турнир. На пути к полуфиналу он проиграл лишь сет.

В четвертьфинале серб одержал волевую победу над Якубом Меньшиком — 6:7, 6:1, 6:4.

В первом сете Джокович сделал брейк при счете 4:4, но после этого сразу отдал гейм на подаче и допустил несвойственное для себя количество ошибок на тай-брейке.

Но как раз благодаря этой ситуации стало ясно, что Джокович сейчас в полном порядке. Новак максимально убедительно провел следующие две партии.

Прогнозы на теннис

В предыдущих раундах 37-летний Джокович выиграл у Алекса Микельсена, Флавио Коболли и Романа Сафиуллина.

Фриц

Тейлор пятый раз сыграет в полуфинале на «Мастерсе». Просто для сравнения — для Новака это будет 78-й полуфинал на турнире такого уровня.

На текущем турнире американский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.

Но также стоит отметить, что до сих пор у него была не самая сложная сетка. Серьезной проблемой мог стать матч против Хольгера Руне в четвертом круге, но датчанин оказался не готов к этой игре — Фриц одержал победу со счетом 6:1, 6:2.

В остальных матчах финалист US Open-2024 выиграл у Теренса Атмана, Есукэ Ватануки и Давида Гоффена (6:3, 6:4), который перед этим остановил Сашу Зверева.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.41, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.91.

Прогноз: сразу скажем, что Новак ведет 9-0 в личных встречах с Тейлором. Но в их предыдущем матче (в четвертьфинале Australian Open-2024) серб мог лично убедиться, что американец сейчас гораздо опаснее, чем раньше.

В общем, будем полагаться на интуицию, а она подсказывает, что Джокович на этот раз проиграет Фрицу.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица за 2.91.