Джокович
Вопреки ожиданиям, Новак отлично проводит турнир. На пути к полуфиналу он проиграл лишь сет.
В четвертьфинале серб одержал волевую победу над Якубом Меньшиком — 6:7, 6:1, 6:4.
В первом сете Джокович сделал брейк при счете 4:4, но после этого сразу отдал гейм на подаче и допустил несвойственное для себя количество ошибок на тай-брейке.
Но как раз благодаря этой ситуации стало ясно, что Джокович сейчас в полном порядке. Новак максимально убедительно провел следующие две партии.
В предыдущих раундах 37-летний Джокович выиграл у Алекса Микельсена, Флавио Коболли и Романа Сафиуллина.
Фриц
Тейлор пятый раз сыграет в полуфинале на «Мастерсе». Просто для сравнения — для Новака это будет 78-й полуфинал на турнире такого уровня.
На текущем турнире американский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.
Но также стоит отметить, что до сих пор у него была не самая сложная сетка. Серьезной проблемой мог стать матч против Хольгера Руне в четвертом круге, но датчанин оказался не готов к этой игре — Фриц одержал победу со счетом 6:1, 6:2.
В остальных матчах финалист US Open-2024 выиграл у Теренса Атмана, Есукэ Ватануки и Давида Гоффена (6:3, 6:4), который перед этим остановил Сашу Зверева.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.41, победу Фрица букмекеры предлагают за 2.91.
Прогноз: сразу скажем, что Новак ведет 9-0 в личных встречах с Тейлором. Но в их предыдущем матче (в четвертьфинале Australian Open-2024) серб мог лично убедиться, что американец сейчас гораздо опаснее, чем раньше.
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В общем, будем полагаться на интуицию, а она подсказывает, что Джокович на этот раз проиграет Фрицу.
Рекомендуемая ставка: победа Фрица за 2.91.