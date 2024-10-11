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    Соболенко не встретит сопротивления и выйдет в 1/2?

    Соболенко — Фреш. Ставка (к. 2.09) и прогноз на матч 1/4 финала турнира в Ухане 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Фреш
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против Магдалены Фреш из Польши в четвертьфинале турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 11 октября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Фреш, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина Соболенко вышла на промежуточное первое место в рейтинге WTA, опередив полячку Игу Свентек. Этого успеха беларуска добилась благодаря победе над казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой в третьем круге китайского турнира (1:6, 6:4, 6:0).

    Победа над Путинцевой принесла Соболенко 8306 очков в рейтинге, в то время как у Свентек на данный момент в активе 8285 пунктов. Заочная битва за лидерство лучших теннисисток планеты продолжается.

    Также отметим, что Арина Соболенко — единственная в мире теннисистка, которая в этом теннисном сезоне одержала более 800 побед. У Иги Свентек — около 600 выигранных матчей.

    Прогнозы на теннис

    В нынешнем сезоне Соболенко выиграла три титула: Australian Open, US Open и турнир в Цинциннати. А ещё за плечами Соболенко — участие в финалах турниров в Мадриде и Риме. На «тысячнике» в Ухани Соболенко продолжает бороться за звание первой ракетки мира.

    Фреш

    Магдалена Фреш на турнире в Ухани проиграла всего лишь один сет, отдав его американке Эмме Наварро (6:4, 3:6, 6:3). Однако в остальном полячка оказалась намного сильнее своих соперниц, одержав три победы в трёх матчах.

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    • К примеру, в поединке против бразильской теннисистки Хаддад Майа, польская теннисистка одержала победу в двух сетах (6:3, 6:2). Этот триумф позволил Фреш выйти в четвертьфинал «тысячника» в Ухани.

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    В стартовой игре китайского розыгрыша Фреш выиграла у Маи Хонтама из Японии (6:0, 6:4).

    Магдалена Фреш в рейтинге WTA занимает 27 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Фреш букмекеры предлагают за 6.66.

    Прогноз: Арина Соболенко и Магдалена Фреш ранее на кортах WTA не встречались. Однако от первой очной встречи теннисисток не стоит ждать упорной борьбы, в поединке стоит ожидать уверенной победы белорусской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6,5) с коэффициентом 2.09.

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    Соболенко — Фреш: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на теннис. Соболенко не встретит сопротивления и выйдет в 1/2?
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