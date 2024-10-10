Хейли Баптист
Екатерина Александрова
Баптист
Теннисный турнир в Ухане Хейли Баптист начала с отборочных матчей. В квалификации американка выиграла у китаянки Яфань Ван (6:3, 6:4) и Сюзан Ламенс из США (6:7, 6:3, 6:4).
Таким образом Баптист вышла в основную сетку китайского «тысячника». Хейли выбила из строя француженку Диан Парри (6:4, 7:5).
Во втором раунде китайских соревнований Хейли Баптист сразилась с чешкой Барборой и Крейчиковой (6:3, 7:5).
Хейли Баптист занимает в рейтинге WTA 102 место.
Александрова
Соревнования в Ухани начались для Александровой с победы в матче против соотечественницы Анны Калинской (6:4, 6:7, 6:1). Встреча продолжалас 2 часа и 31 минуте. По ходу поединка россиянка 9 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов.
В нынешнем теннисном сезоне крупные турниры даются Екатерине Александрой нелегко. Российская спортсменка оступалась на первой же стадии соревнований: так было в противостояниях против немки Лауры Зигемунд (2:6, 6:3, 6:7) на Australian Open, болгарки Виктории Томовой на «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7) и китаянки Юэ Юань на Олимпийских играх (5%7, 7:6, 2:6).
На четырёх турнирах серии WTA Екатерина Александрова добралась до полуфинальной стадии и была близка к тому, чтобы выйти в финал, но не вышло. Россиянка проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 7:6, 1:6) в Хертонгебосе, американке Даниэль Коллинс (3:6, 2:6) в Майами и Лу Лу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:3, 6:7).
Екатерина Александрова в рейтинге WTA занимает 33 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Баптист букмекеры предлагают за 2.19.
Прогноз: Екатерина Александрова как правило успешно проходит первую стадию турнира, к тому же россиянка сыграет с соперницей ниже классом. Есть большая вероятность, что Александрова добьётся победы в предстоящей игре.
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Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-2) с коэффициентом 1.90.