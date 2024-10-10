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    Александрова без проблем шагнёт в четвертьфинал?

    Баптист — Александрова. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч третьего круга турнира в Ухане 10 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баптист — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Хейли Баптист в третьем круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 10 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Баптист — Александрова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ухань. Женщины 10 Октября 2024 года

    Хейли Баптист

  • США
    •  Хейли Баптист 07:30 Екатерина Александрова

    Екатерина Александрова

  • Россия
    •

    Баптист

    Теннисный турнир в Ухане Хейли Баптист начала с отборочных матчей. В квалификации американка выиграла у китаянки Яфань Ван (6:3, 6:4) и Сюзан Ламенс из США (6:7, 6:3, 6:4).

    Таким образом Баптист вышла в основную сетку китайского «тысячника». Хейли выбила из строя француженку Диан Парри (6:4, 7:5).

    Во втором раунде китайских соревнований Хейли Баптист сразилась с чешкой Барборой и Крейчиковой (6:3, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    Хейли Баптист занимает в рейтинге WTA 102 место.

    Александрова

    Соревнования в Ухани начались для Александровой с победы в матче против соотечественницы Анны Калинской (6:4, 6:7, 6:1). Встреча продолжалас 2 часа и 31 минуте. По ходу поединка россиянка 9 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов.

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  • 07/10/2024

    • В нынешнем теннисном сезоне крупные турниры даются Екатерине Александрой нелегко. Российская спортсменка оступалась на первой же стадии соревнований: так было в противостояниях против немки Лауры Зигемунд (2:6, 6:3, 6:7) на Australian Open, болгарки Виктории Томовой на «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7) и китаянки Юэ Юань на Олимпийских играх (5%7, 7:6, 2:6).

    На четырёх турнирах серии WTA Екатерина Александрова добралась до полуфинальной стадии и была близка к тому, чтобы выйти в финал, но не вышло. Россиянка проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 7:6, 1:6) в Хертонгебосе, американке Даниэль Коллинс (3:6, 2:6) в Майами и Лу Лу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:3, 6:7).

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    Екатерина Александрова в рейтинге WTA занимает 33 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Баптист букмекеры предлагают за 2.19.

    Прогноз: Екатерина Александрова как правило успешно проходит первую стадию турнира, к тому же россиянка сыграет с соперницей ниже классом. Есть большая вероятность, что Александрова добьётся победы в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-2) с коэффициентом 1.90.

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    Баптист — Александрова: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на теннис. Александрова без проблем шагнёт в четвертьфинал?
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