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    Вторая ракетка мира пройдёт в третий круг турнира?

    Соболенко — Синякова. Ставка (к. 2.24) и прогноз на матч второго круга турнира в Ухане 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Синякова
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    Арина Соболенко
    Беларуска Арина Соболенко сыграет против Катерины Синяковой из Чехии во втором круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 9 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Прервалась 15 матчевая победная серия Арины Соболенко. Произошло это в поединке против чешки Муховой в Пекине. Беларуска не смогла преодолеть словно заколдованный для нее четвертьфинальный барьер в Пекине.

    Также Арина Соболенко упустила идеальную возможность сократить отставаниедо минимума от лидера рейтинга Иги Свентек из Польши в борьбе за первое место.

    На турнире в Ухани беларуска стартует со второго раунда, так как из-за выского расположения в рейтинге WTA Арина Соболенко миновала первую стадию рейтингового турнира.

    «Если сосредоточиться на рейтинге, на защите очков, все может пойти не так. Поэтому я предпочитают сосредоточиться на себе, если смогу сыграть в свой лучший теннис, то готова стать первой ракеткой мира» — заявила перед стартом турнира в Ухани Арина Соболенко.

    Прогнозы на теннис

    На «тысячнике» в Ухани Соболенко будет бороться за звание первой ракетки мира. В настоящее время беларуска отстаёт от полячки Свентек более чем на 1000 очков и имеет все шансы догнать соперницу в рейтинге, так как Ига из Польши пропускает турнир в Ухани, а Соболенко получила самый высокий номер посева на китайских соревнованиях.

    Синякова

    Катерина Синякова стартовала с победы на турнире в Ухани, обыграв в первой же дуэле Александру Эала из Филиппин, отдав сопернице всего лишь 4 гейма (6:3, 6:1).

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    • 28-летняя теннисистка из Чехии сразится против Соболенко — двукратной победительницей соревновний в Ухане в 2018 и 2019 годах.

    В последнее время Синякову преследует череда неудач на турнирах WTA. Так было в Пекине, когда чешская спортсменкане смогла преодолеть барьер в лице украинки Юлии Стародубцевой (2:6, 2:6), так случилось и на соревнованиях в Хуахине — Синякова проиграла Наде Подороска из Аргентины (3:6, 3:6).

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    Катерина Синякова в рейтинге WTA занимает 37 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.04, победу Синяковой букмекеры предлагают за 11.50.

    Прогноз: 4 года назада Соболенко и Синякова сражались между собой. На грунтовых кортах Страсбурга соперницы сошлись в четвертьфинальном поединке. Синякова вела в счёте, но преимущество удержать не смогла, Соболенко выиграла (2:6, 6:3, 6:3).

    Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-7,5) с коэффициентом 2.24.

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    Соболенко — Синякова: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на теннис. Вторая ракетка мира пройдёт в третий круг турнира?
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