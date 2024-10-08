Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 8 октября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кенин — Александрова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кенин

25-летняя София Кенин начинает свой путь на турнире в Ухане поединком против россиянки Екатерины Александровой. Ранее соперницы не встречались на кортах.

София Кенин не может похвастаться яркими достижениями в теннисном сезоне. Стоит отметить, то американская теннисистка дальше третьего круга не проходила на рейтинговых турнирах женской теннисной ассоциации.

К примеру, на соревнованиях в Пекине, US Open, Кливленде Кенин дальше второго раунда не смогла квалифицироваться.

Прогнозы на теннис

На последнем турнире китайском Пекине 162-я ракетка мира выиграла у румынки Аны Богдан (7:5, 6:2), но проиграла россиянке Диане Шнайдер (2:6,3:6).

Александрова

В нынешнем теннисном сезоне крупные турниры даются Екатерине Александрой нелегко. Российская спортсменка оступалась на первой же стадии соревнований: так было в противостояниях против немки Лауры Зигемунд (2:6, 6:3, 6:7) на Australian Open, болгарки Виктории Томовой на «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7) и китаянки Юэ Юань на Олимпийских играх (5:7, 7:6, 2:6).

На четырёх турнирах серии WTA Екатерина Александрова добралась до полуфинальной стадии и была близка к тому, чтобы выйти в финал, но не вышло. Россиянка проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 7:6, 1:6) в Хертонгебосе, американке Даниэль Коллинс (3:6, 2:6) в Майами и Лу Лу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:3, 6:7).

Самой неуступчивой соперницей Екатерина Александрова может смело назвать латвийку Елену Остапенко, так как дважды проиграла ей в решающих матчах: в полуфинале в австралийской Аделаиде (2:6, 6:7) и в финале в австрийском Линце (2:6, 3:6).

Екатерина Александрова в рейтинге WTA занимает 33 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.68, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.19.

Прогноз: Екатерина Александрова как правило успешно проходит первую стадию турнира, к тому же россиянка сыграет с соперницей ниже классом. Есть большая вероятность, что Александрова добьётся победы в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-2.5) с коэффициентом 1.89.