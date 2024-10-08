ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1-7 октября Алекс Перейра Перейра нокаутировал Раунтри, Пенья отобрала титул у Пеннингтон. Обзор карда UFC 307 Мирра АндрееваАндреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной
    Все новости спорта

    Александрова переиграет соперницу в стартовой игре?

    Кенин — Александрова. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч первого круга турнира в Ухане 8 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Кенин — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 8 октября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кенин — Александрова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Шанхай. Мужчины 08 Октября 2024 года

    Якуб Меншик(Чехия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Якуб Меншик(Чехия) 07:30 Александр Шевченко (Россия)

    Александр Шевченко (Россия)

  • Шанхай. Мужчины
    •

    Кенин

    25-летняя София Кенин начинает свой путь на турнире в Ухане поединком против россиянки Екатерины Александровой. Ранее соперницы не встречались на кортах.

    София Кенин не может похвастаться яркими достижениями в теннисном сезоне. Стоит отметить, то американская теннисистка дальше третьего круга не проходила на рейтинговых турнирах женской теннисной ассоциации.

    К примеру, на соревнованиях в Пекине, US Open, Кливленде Кенин дальше второго раунда не смогла квалифицироваться.

    Прогнозы на теннис

    На последнем турнире китайском Пекине 162-я ракетка мира выиграла у румынки Аны Богдан (7:5, 6:2), но проиграла россиянке Диане Шнайдер (2:6,3:6).

    Александрова

    В нынешнем теннисном сезоне крупные турниры даются Екатерине Александрой нелегко. Российская спортсменка оступалась на первой же стадии соревнований: так было в противостояниях против немки Лауры Зигемунд (2:6, 6:3, 6:7) на Australian Open, болгарки Виктории Томовой на «Ролан Гаррос» (3:6, 6:7) и китаянки Юэ Юань на Олимпийских играх (5:7, 7:6, 2:6).

  • Андреева в топ-20 WTA, скандальный Медведев, Гауфф и Алькарас лучшие в Поднебесной
  • Минувшая неделя в теннисе точно запомнилась фанатам игры
  • Сегодня

    • На четырёх турнирах серии WTA Екатерина Александрова добралась до полуфинальной стадии и была близка к тому, чтобы выйти в финал, но не вышло. Россиянка проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой (3:6, 7:6, 1:6) в Хертонгебосе, американке Даниэль Коллинс (3:6, 2:6) в Майами и Лу Лу Сан из Новой Зеландии (5:7, 6:3, 6:7).

    Самой неуступчивой соперницей Екатерина Александрова может смело назвать латвийку Елену Остапенко, так как дважды проиграла ей в решающих матчах: в полуфинале в австралийской Аделаиде (2:6, 6:7) и в финале в австрийском Линце (2:6, 3:6).

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Екатерина Александрова в рейтинге WTA занимает 33 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.68, победу Кенин букмекеры предлагают за 2.19.

    Прогноз: Екатерина Александрова как правило успешно проходит первую стадию турнира, к тому же россиянка сыграет с соперницей ниже классом. Есть большая вероятность, что Александрова добьётся победы в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: Фора Александровой (-2.5) с коэффициентом 1.89.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.87
  • Прогноз на матч Банфилд — Эстудиантес
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 00:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Тукуман — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гояс — Сантос
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Самсонова — Линетт
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Анисимова — Букша
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Махач — Вукич
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Циципас — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Монфис — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 07:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Попырин — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Цуренко — Бултер
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Путинцева — Чжан
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Шелтон
  • Теннис
  • Завтра в 09:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кенин — Александрова: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Александрова переиграет соперницу в стартовой игре?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры