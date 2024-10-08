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    Руне и Легечка устроят шоу?

    Легечка — Руне. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 8 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Легечка — Руне
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    Хольгер Руне
    Чех Иржи Легечка сыграет против датчанина Хольгера Руне в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 8 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 08 Октября 2024 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 10:30 Хольгер Руне(Дания)

    Хольгер Руне(Дания)

  • Шанхай. Мужчины
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    Легечка

    Иржи начал в Шанхае с победы над Хауме Муньяром. Как и ожидалось, здесь он управился в двух сетах — 7:6, 6:4.

    Свой первый матч чешский теннисист провел еще в минувшую субботу, после чего у него появился дополнительный выходной из-за дождей, которые сильно повлияли на расписание.

    В конце сентября Легечка прошел два раунда на турнире в Пекине — выиграл у Педро Мартинеса и Роберто Баутисты-Агута, после чего уступил Яннику Синнеру (2:6, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    Перед этим Легечка выиграл по два матча в Цинциннати и на Открытом чемпионате США.

    Это были его первые турниры после неприятной травмы спины, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

    Руне

    Хольгер тем временем и вовсе провел свой первый матч только в понедельник.

    Руне стартовал в Шанхае с волевой победы над Маттео Берреттини — 4:6, 6:4, 6:3. Датчанин просто безупречно сыграл во второй и третьей партиях — у итальянца вообще не было никаких шансов на приеме.

    Судя по последним матчам, Руне снова готов демонстрировать свой лучший теннис. Ему наконец-то удалось набрать оптимальную физическую форму, плюс помогла смена тренера.

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    В конце прошлого месяца бывшая четвертая ракетка мира дошел до полуфинала в Токио. Здесь Руне не справился с Артуром Фисом, проиграв французу на двух тай-брейках.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.65, победу Руне букмекеры предлагают за 1.48.

    Прогноз: два года назад Хольгер выиграл у Иржи на грунте в Мюнхене, но тогда чех все-таки был не так опасен. Скорее всего, их предстоящая встреча не разочарует болельщиков.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Легечка — Руне: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 08.10.2024. Прогнозы на теннис. Руне и Легечка устроят шоу?
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