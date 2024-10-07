Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Арнальди

Маттео второй год подряд дошел в Шанхае до третьего раунда. Интересно, что в 2023-м он проиграл на этой стадии американцу Джеффри Джону Вольфу.

На этот раз итальянский теннисист оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.

В первом матче Арнальди одержал волевую победу над американцем Закари Свайдой — 6:7, 6:2, 6:4.

Для Арнальди это был всего лишь третий матч после Открытого чемпионата США, на котором он прошел два раунда. В сентябре 23-летний теннисист выиграл у бразильца Тиаго Монтейро в рамках Кубка Дэвиса и уступил американцу Томми Полу на старте турнира в Токио.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Арнальди на харде в 2024-м пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монреале.

Медведев

Даниил начал турнир с победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:5, 7:5.

В прошлом году Медведев проиграл бразильцу на старте «Ролан Гаррос». Матч в Шанхае стал еще одним напоминанием, что этого соперника ни в коем случае нельзя недооценивать.

Игра получилась максимально нервной, особенно первый сет — Медведев уступал 1:3, но все-таки сумел сделать обратный брейк и взять гейм на приеме при 5:5.

Во второй партии Сейбот-Уайлд тоже вел с брейком, но не воспользовался преимуществом.

В общем, Медведеву уже в первом матче пришлось хорошенько потрудиться для выхода в следующий раунд. Пока его сложно назвать одним из фаворитов турнира.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 4.40, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.21.

Прогноз: этот итальянец может стать очень серьезной проблемой для первой ракетки России. Судя по матчу против Сейбота-Уайлда, Даниил может проиграть еще до четвертьфинала.

Также добавим, что весной Медведев с трудом выиграл у Арнальди на грунте в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:4.

Рекомендуемая ставка: Арнальди возьмет хотя бы сет за 2.11.