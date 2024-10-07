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    Медведев разочарует в матче против Арнальди?

    Арнальди — Медведев. Ставка (к. 2.11) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 6 октября 2024 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 6 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Арнальди — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 07 Октября 2024 года

    Маттео Арнальди (Италия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Маттео Арнальди (Италия) 05:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Арнальди

    Маттео второй год подряд дошел в Шанхае до третьего раунда. Интересно, что в 2023-м он проиграл на этой стадии американцу Джеффри Джону Вольфу.

    На этот раз итальянский теннисист оказался в числе сеяных и стартовал сразу со второго круга.

    В первом матче Арнальди одержал волевую победу над американцем Закари Свайдой — 6:7, 6:2, 6:4.

    Для Арнальди это был всего лишь третий матч после Открытого чемпионата США, на котором он прошел два раунда. В сентябре 23-летний теннисист выиграл у бразильца Тиаго Монтейро в рамках Кубка Дэвиса и уступил американцу Томми Полу на старте турнира в Токио.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Арнальди на харде в 2024-м пока остается выход в полуфинал «Мастерса» в Монреале.

    Медведев

    Даниил начал турнир с победы над Тиаго Сейботом-Уайлдом — 7:5, 7:5.

    В прошлом году Медведев проиграл бразильцу на старте «Ролан Гаррос». Матч в Шанхае стал еще одним напоминанием, что этого соперника ни в коем случае нельзя недооценивать.

    Игра получилась максимально нервной, особенно первый сет — Медведев уступал 1:3, но все-таки сумел сделать обратный брейк и взять гейм на приеме при 5:5.

    Во второй партии Сейбот-Уайлд тоже вел с брейком, но не воспользовался преимуществом.

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    В общем, Медведеву уже в первом матче пришлось хорошенько потрудиться для выхода в следующий раунд. Пока его сложно назвать одним из фаворитов турнира.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Арнальди в этом матче можно поставить за 4.40, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.21.

    Прогноз: этот итальянец может стать очень серьезной проблемой для первой ракетки России. Судя по матчу против Сейбота-Уайлда, Даниил может проиграть еще до четвертьфинала.

    Также добавим, что весной Медведев с трудом выиграл у Арнальди на грунте в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:4.

    Рекомендуемая ставка: Арнальди возьмет хотя бы сет за 2.11.

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    Арнальди — Медведев: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на теннис. Медведев разочарует в матче против Арнальди?
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