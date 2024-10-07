Якуб Меншик(Чехия)
Александр Шевченко (Россия)
Меньшик
Якуб впервые в карьере выиграл два матча подряд на турнире серии «Мастерс».
Главным событием стала волевая победа чеха над Андреем Рублевым во втором круге — 6:7, 6:4, 6:3.
В решающей партии Рублев быстро повел с брейком, но потом отдал сразу три гейма на своей подаче.
Вполне вероятно, что российского теннисиста по-прежнему беспокоит проблема, ставшая в прошлом месяце поводом для операции.
Но Меньшик в любом случае подтвердил, что способен стать серьезным препятствием даже для соперников из топ-10.
Шевченко
Александр тем временем выиграл два матча подряд впервые с февраля. Самое удивительное, что даже с такими результатами он по-прежнему находится в топ-60.
В Шанхае теннисист из Казахстана начал с победы над индийцем Рамкумаром Раманатаном — 6:1, 7:6.
Во втором круге случилась сенсация — Шевченко остановил Франсиско Серундоло. Более того, Саша переиграл аргентинца в двух сетах — 7:6, 7:5.
Ключевым моментом стала концовка первой партии, когда Шевченко спас сетбол на тай-брейке.
Ранее в этом году Шевченко ни разу не выигрывал больше двух матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.79.
Прогноз: в прошлом году Якуб выиграл у Александра на грунте в Братиславе, а этим летом — на Олимпиаде в Париже.
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Вряд ли Шевченко возьмет реванш, но в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.