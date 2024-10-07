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    Шевченко наконец-то выиграет у Меньшика?

    Меньшик — Шевченко. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2024 года

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    Александр Шевченко
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против чеха Якуба Меньшика в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Шанхай. Мужчины 07 Октября 2024 года

    Якуб Меншик(Чехия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Якуб Меншик(Чехия) 05:00 Александр Шевченко (Россия)

    Александр Шевченко (Россия)

  • Шанхай. Мужчины
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    Меньшик

    Якуб впервые в карьере выиграл два матча подряд на турнире серии «Мастерс».

    Главным событием стала волевая победа чеха над Андреем Рублевым во втором круге — 6:7, 6:4, 6:3.

    В решающей партии Рублев быстро повел с брейком, но потом отдал сразу три гейма на своей подаче.

    Вполне вероятно, что российского теннисиста по-прежнему беспокоит проблема, ставшая в прошлом месяце поводом для операции.

    Прогнозы на теннис

    Но Меньшик в любом случае подтвердил, что способен стать серьезным препятствием даже для соперников из топ-10.

    Шевченко

    Александр тем временем выиграл два матча подряд впервые с февраля. Самое удивительное, что даже с такими результатами он по-прежнему находится в топ-60.

    В Шанхае теннисист из Казахстана начал с победы над индийцем Рамкумаром Раманатаном — 6:1, 7:6.

    Во втором круге случилась сенсация — Шевченко остановил Франсиско Серундоло. Более того, Саша переиграл аргентинца в двух сетах — 7:6, 7:5.

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    Ключевым моментом стала концовка первой партии, когда Шевченко спас сетбол на тай-брейке.

    Ранее в этом году Шевченко ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.79.

    Прогноз: в прошлом году Якуб выиграл у Александра на грунте в Братиславе, а этим летом — на Олимпиаде в Париже.

    Вряд ли Шевченко возьмет реванш, но в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Меньшик — Шевченко: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на теннис. Шевченко наконец-то выиграет у Меньшика?
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