Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против чеха Якуба Меньшика в третьем круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Меньшик — Шевченко, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Меньшик

Якуб впервые в карьере выиграл два матча подряд на турнире серии «Мастерс».

Главным событием стала волевая победа чеха над Андреем Рублевым во втором круге — 6:7, 6:4, 6:3.

В решающей партии Рублев быстро повел с брейком, но потом отдал сразу три гейма на своей подаче.

Вполне вероятно, что российского теннисиста по-прежнему беспокоит проблема, ставшая в прошлом месяце поводом для операции.

Прогнозы на теннис

Но Меньшик в любом случае подтвердил, что способен стать серьезным препятствием даже для соперников из топ-10.

Шевченко

Александр тем временем выиграл два матча подряд впервые с февраля. Самое удивительное, что даже с такими результатами он по-прежнему находится в топ-60.

В Шанхае теннисист из Казахстана начал с победы над индийцем Рамкумаром Раманатаном — 6:1, 7:6.

Во втором круге случилась сенсация — Шевченко остановил Франсиско Серундоло. Более того, Саша переиграл аргентинца в двух сетах — 7:6, 7:5.

Ключевым моментом стала концовка первой партии, когда Шевченко спас сетбол на тай-брейке.

Ранее в этом году Шевченко ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 1.44, победу Шевченко букмекеры предлагают за 2.79.

Прогноз: в прошлом году Якуб выиграл у Александра на грунте в Братиславе, а этим летом — на Олимпиаде в Париже.

Вряд ли Шевченко возьмет реванш, но в данном случае оптимальным вариантом будет ставка на тотал геймов или сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.