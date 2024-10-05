Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 10:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сафиуллин

Роман на старте турнира одержал победу над Бейбитом Жукаевым — 7:6, 6:4.

Ключевым в этом матче стал первый сет: при счете 3:4 россиянин сделал обратный брейк, а потом идеально провел тай-брейк.

Во второй партии Сафиуллин почти не ошибался, забрав все геймы на подаче и сделав один брейк.

Прогнозы на теннис

Сафиуллин прошел как минимум раунд на шестом турнире подряд. Но также стоит обратить внимание на то, что после Уимблдона он пока ни разу не выигрывал два матча подряд на уровне ATP.

Бублик

Саша на прошлой неделе провалил очередной турнир. На этот раз он не прошел ни раунда в Пекине, сразу проиграв итальянцу Флавио Коболли (6:4, 1:6, 7:6).

Перед этим Бублик провел два матча с Чэнду — после победы над Федерико Гомесом уступил китайцу Цзюньчэну Шану (4:6, 6:7).

Еще одним неприятным эпизодом стало поражение от 247-й ракетки мира из Дании Элмера Меллера в рамках Кубка Дэвиса.

В общем, после Уимблдона, на котором он дошел до третьего раунда, Бублик до сих пор выиграл лишь один матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сафиуллина в этом матче можно поставить за 1.54, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.48.

Прогноз: несмотря на недавние неудачи Бублика, ставить против него сейчас все равно опасно. Роман тоже не может похвастаться результатами, особенно в матчах против серьезных соперников.

Скорее всего, матч получится максимально напряженным, нервным и затяжным. Вполне вероятно, что им не хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.32.