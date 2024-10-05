Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Беллуччи

Маттиа с учетом квалификации провел на текущем турнире уже три матча. Что интересно, он до сих пор не проиграл ни сета.

В отборе итальянский теннисист выиграл у японца Юты Симидзу и россиянина Аслана Карацева (7:6, 6:1).

В основной сетке Беллуччи начал с победы над британцем Билли Харрисом (6:3, 6:4).

Также стоит отметить, что 23-летний Беллуччи прошел хотя бы раунд на шести из семи последних турниров.

Зверев

Сразу скажем, что Саша приехал в Шанхай, несмотря на проблемы со здоровьем. В конце сентября, вскоре после Кубка Лейвера, у него обнаружили пневмонию.

Именно по этой причине немецкому теннисисту пришлось пропустить турнир ATP 500 в Пекине.

Проблема никуда не делась, но, по словам Зверева, врачи разрешили ему сыграть в Шанхае: «Сейчас состояние лучше, но проблема с легкими не исчезла. Я по-прежнему чуть больше устаю, но варианта два — либо взять перерыв, либо играть так, как могу.

Врач сказал, что если я буду играть, то мое выздоровление не замедлится и хуже мне не станет. Поэтому я рад, что могу выкладываться на 100% своих нынешних возможностей».

В общем, не надо сильно критиковать Зверева, если он вдруг проиграет еще до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 5.00, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.

Прогноз: Саша даже в оптимальном состоянии нередко тяжело проводит первые матчи, ну а в данном случае, учитывая обстоятельства, и вовсе логично предположить, что у него будут проблемы.

Рекомендуемая ставка: Беллуччи выиграет хотя бы один сет за 2.24.