ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичУспех «Арсенала» и «Юве», фиаско «Реала» и «Баварии»: Итоги 2-го тура Лиги чемпионов Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи Антуан Гризманн«Маленький принц» завершил путешествие. Сборная Франции лишилась Гризманна
    Все новости спорта

    Звереву не хватит сил на весь матч против Беллуччи?

    Беллуччи — Зверев. Ставка (к. 2.24) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 5 октября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Беллуччи — Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Маттиа Беллуччи во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 5 октября, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Беллуччи — Зверев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Шанхай. Мужчины 05 Октября 2024 года

    Маттиа Белуччи (Италия)

  • Шанхай. Мужчины
    •  Маттиа Белуччи (Италия) 05:00 Александр Зверев

    Александр Зверев

  • Германия
    •

    Беллуччи

    Маттиа с учетом квалификации провел на текущем турнире уже три матча. Что интересно, он до сих пор не проиграл ни сета.

    В отборе итальянский теннисист выиграл у японца Юты Симидзу и россиянина Аслана Карацева (7:6, 6:1).

    В основной сетке Беллуччи начал с победы над британцем Билли Харрисом (6:3, 6:4).

    Также стоит отметить, что 23-летний Беллуччи прошел хотя бы раунд на шести из семи последних турниров.

    Зверев

    Сразу скажем, что Саша приехал в Шанхай, несмотря на проблемы со здоровьем. В конце сентября, вскоре после Кубка Лейвера, у него обнаружили пневмонию.

    Именно по этой причине немецкому теннисисту пришлось пропустить турнир ATP 500 в Пекине.

    Проблема никуда не делась, но, по словам Зверева, врачи разрешили ему сыграть в Шанхае: «Сейчас состояние лучше, но проблема с легкими не исчезла. Я по-прежнему чуть больше устаю, но варианта два — либо взять перерыв, либо играть так, как могу.

    Врач сказал, что если я буду играть, то мое выздоровление не замедлится и хуже мне не станет. Поэтому я рад, что могу выкладываться на 100% своих нынешних возможностей».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В общем, не надо сильно критиковать Зверева, если он вдруг проиграет еще до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 5.00, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: Саша даже в оптимальном состоянии нередко тяжело проводит первые матчи, ну а в данном случае, учитывая обстоятельства, и вовсе логично предположить, что у него будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: Беллуччи выиграет хотя бы один сет за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Актобе — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Женис — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Баффало — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ризеспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Уэска — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сандерленд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Беллуччи — Зверев: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на теннис. Звереву не хватит сил на весь матч против Беллуччи?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры