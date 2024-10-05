Маттиа Белуччи (Италия)
Александр Зверев
Беллуччи
Маттиа с учетом квалификации провел на текущем турнире уже три матча. Что интересно, он до сих пор не проиграл ни сета.
В отборе итальянский теннисист выиграл у японца Юты Симидзу и россиянина Аслана Карацева (7:6, 6:1).
В основной сетке Беллуччи начал с победы над британцем Билли Харрисом (6:3, 6:4).
Также стоит отметить, что 23-летний Беллуччи прошел хотя бы раунд на шести из семи последних турниров.
Зверев
Сразу скажем, что Саша приехал в Шанхай, несмотря на проблемы со здоровьем. В конце сентября, вскоре после Кубка Лейвера, у него обнаружили пневмонию.
Именно по этой причине немецкому теннисисту пришлось пропустить турнир ATP 500 в Пекине.
Проблема никуда не делась, но, по словам Зверева, врачи разрешили ему сыграть в Шанхае: «Сейчас состояние лучше, но проблема с легкими не исчезла. Я по-прежнему чуть больше устаю, но варианта два — либо взять перерыв, либо играть так, как могу.
Врач сказал, что если я буду играть, то мое выздоровление не замедлится и хуже мне не станет. Поэтому я рад, что могу выкладываться на 100% своих нынешних возможностей».
В общем, не надо сильно критиковать Зверева, если он вдруг проиграет еще до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Беллуччи в этом матче можно поставить за 5.00, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.17.
Прогноз: Саша даже в оптимальном состоянии нередко тяжело проводит первые матчи, ну а в данном случае, учитывая обстоятельства, и вовсе логично предположить, что у него будут проблемы.
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Рекомендуемая ставка: Беллуччи выиграет хотя бы один сет за 2.24.