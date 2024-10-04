Американец Бен Шелтон сыграет против канадца Дениса Шаповалова во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 4 октября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Шелтон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шаповалов

Денис с учетом квалификации провел в Шанхае уже три матча.

В решающем матче отбора канадец играл против Се Симабукуро, который уверенно забрал первый сет, но после четырех геймов во второй партии был вынужден сняться из-за травмы.

В первом круге Шаповалов с трудом выиграл у Лоренцо Сонего — 7:6, 7:6. Во втором сете он сначала не подал на матч при счете 6:5, но потом все-таки кое-как переиграл итальянца на тай-брейке.

Благодаря этой победе Денис наконец-то вернется в топ-100. Это должно было случиться еще несколько месяцев назад, но разным причинам он до сих пор оставался за пределами первой сотни рейтинга.

Прогнозы на теннис

При этом на серьезный прорыв вряд ли стоит рассчитывать. На прошлой неделе Шаповалов в очередной раз напомнил о своих игровых проблемах, уступив бельгийцу во втором круге «челленджера» во французском Орлеане.

Во второй половине сезона лучшим результатом бывшей десятой ракетки мира пока остается выход в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Шелтон

Бен на прошлой неделе не смог защитить прошлогодний титул в Токио. На этот раз он дошел только до четвертьфинала.

В столице Японии американец выиграл у Райли Опелки и Мариано Навоне, после чего уступил Артуру Фису, будущему чемпиону турнира.

Надо сказать, что встреча Шелтона с французом превратилась в настоящий триллер. Бен проиграл Фису в матче с двумя тай-брейками — 5:7, 7:6, 6:7.

После US Open 21-летний Шелтон сыграл на выставочном Кубке Лейвера. В одном из своих матчей он одержал победу над Даниилом Медведевым.

В прошлом году Шелтон дошел в Шанхае до четвертьфинала, в том числе благодаря победе над Янником Синнером в четвертом круге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 2.59, победу Шелтона букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: летом Бен выиграл у Дениса в пятисетовом матче на Уимблдоне. Вскоре после этого они встретились в Вашингтоне, и это был один из самых скандальных матчей сезона: Шелтон с трудом забрал первый сет, а на тай-брейке второго Шаповалова дисквалифицировали за словесный выпад в сторону одного из зрителей, который постоянно провоцировал его своими выкриками.

В общем, скорее всего, американец и канадец проведут еще один эмоциональный, сложный матч. Без тай-брейков здесь точно не обойдется.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.