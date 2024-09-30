Француз Артур Фис сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артур третий раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. Пока что его лучшим результатом в 2024-м остается победа на грунтовом турнире в Гамбурге.

На текущем турнире француз начал с победы над финалистом US Open-2024 Тейлором Фрицем — 6:4, 3:6, 6:3.

Потом был матч против Маттео Берреттини, в котором Фис проиграл первый сет на тай-брейке, а в самом начале второго итальянец снялся из-за травмы. Да, здесь повезло.

Ну а в четвертьфинале 20-летний Фис остановил прошлогоднего чемпиона турнира в Токио Бена Шелтона.

Прогнозы на теннис

Артур вырвал победу на тай-брейке решающего сета — 7:5, 6:7, 7:6. При этом он мог закрывать матч гораздо раньше: во второй партии Фис не смог подать на матч при счете 6:5, после чего не лучшим образом провел тай-брейк.

Руне

У Хольгера до сих пор была не такая сложная сетка, как у Фиса. Но датчанин тоже провел уже два трехсетовых матча.

В первом Руне одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 5:7, 6:4.

В четвертьфинале 21-летний теннисист с трудом выиграл у Кея Нисикори — 3:6, 6:2, 7:5. В решающем сете японец вел с брейком и не реализовал матчбол при счете 5:3.

Еще в одном матче Руне выиграл у японца Есихито Нисиоки со счетом 6:2, 6:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.20, победу Руне букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: летом Артур разгромил Хольгера на грунте в Гамбурге — 6:4, 6:1. На этот раз французу будет не так легко. Правда, Руне тоже ждет еще одна серьезная проверка. В предстоящем матче им может не хватить двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.