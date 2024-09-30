1-й таймДинамо Махачкала — ДинамоОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Динамо» Махачкала — «Динамо». Онлайн Владимир Габулов«Я осознал, сколько интересного пропускал, будучи футболистом». Владимир Габулов — о жизни вне футбола, важности риска и лучших вратарях мира Лусиано ГондуРПЛ. «Локомотив» победил «Спартак», «Краснодар» обыграл «Зенит», «Динамо» М поедет в гости к «Динамо» Мх
  • 19:49
    • «Куньлунь» сенсационно обыграл СКА в Санкт-Петербурге
    Все новости спорта

    Руне возьмет реванш у Фиса?

    Фис — Руне. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Токио 30 сентября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Артюр Фис Прогнозы на Хольгер Руне
    Прогноз и ставки на Фис — Руне
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артур Фис
    Француз Артур Фис сыграет против датчанина Хольгера Руне в полуфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фис

    Артур третий раз в сезоне дошел до полуфинала на уровне ATP. Пока что его лучшим результатом в 2024-м остается победа на грунтовом турнире в Гамбурге.

    На текущем турнире француз начал с победы над финалистом US Open-2024 Тейлором Фрицем — 6:4, 3:6, 6:3.

    Потом был матч против Маттео Берреттини, в котором Фис проиграл первый сет на тай-брейке, а в самом начале второго итальянец снялся из-за травмы. Да, здесь повезло.

    Ну а в четвертьфинале 20-летний Фис остановил прошлогоднего чемпиона турнира в Токио Бена Шелтона.

    Прогнозы на теннис

    Артур вырвал победу на тай-брейке решающего сета — 7:5, 6:7, 7:6. При этом он мог закрывать матч гораздо раньше: во второй партии Фис не смог подать на матч при счете 6:5, после чего не лучшим образом провел тай-брейк.

    Руне

    У Хольгера до сих пор была не такая сложная сетка, как у Фиса. Но датчанин тоже провел уже два трехсетовых матча.

    В первом Руне одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 5:7, 6:4.

    В четвертьфинале 21-летний теннисист с трудом выиграл у Кея Нисикори — 3:6, 6:2, 7:5. В решающем сете японец вел с брейком и не реализовал матчбол при счете 5:3.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Еще в одном матче Руне выиграл у японца Есихито Нисиоки со счетом 6:2, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.20, победу Руне букмекеры предлагают за 1.67.

    Прогноз: летом Артур разгромил Хольгера на грунте в Гамбурге — 6:4, 6:1. На этот раз французу будет не так легко. Правда, Руне тоже ждет еще одна серьезная проверка. В предстоящем матче им может не хватить двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.25
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Страсбург — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Наполи — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Соболенко — Крюгер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Касаткина — Анисисмова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хачанов — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Коболли — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Махач — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Синнер — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Фис — Руне: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Руне возьмет реванш у Фиса?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры