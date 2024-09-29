Американка Пэйтон Стирнс и россиянка Анна Калинская встретятся в третьем круге турнира в Пекине. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 04:00 мск Ставка и прогноз на матч Стирнс — Калинская, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Пэйтон Стирнс

Перед своим вояжем в Китай даже сама Стирнс не была уверена в том, что сможет достойно сыграть первый матч на турнире.

Американка уже провела два матча, и оба выиграла, не отдав соперницам ни одного сета. Качество игры в теннис также приятно удивило.

Если победа над испанкой Бузас Манейро была вполне ожидаема, то вот зачехлить Лейлу Фернандес — действительно дорогого стоит.

Сейчас придется встретиться с россиянкой Калинской, и даже тут у Пэйтон есть неплохие шансы на победу.

Анна Калинская

Последние матчи, которые проводила по сезону Калинская, выпали на «Открытый чемпионат США».

Прогнозы на теннис

Там ей удалось пройти всего лишь два круга, хотя многие ждали от неё куда больших свершений, учитывая результаты предыдущих месяцев.

На синтетике Анна умеет и любит играть. Она это отчетливо продемонстрировала в матче первого круга против Хейли Баптист. Правда пришлось немного напрячься и забрать оба сета на тай-брейках.

Стирнс является более серьезной соперницей, и на этом турнире пока что она выглядит более. Чем удовлетворительно. Анне придется очень сильно постараться, дабы добыть путёвку в третий круг.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в россиянку в этом поединке: победа Стирнс — 2.10, победа Калинской — 1.74.

Прогноз: Калинская не упустит шанса пройти по дистанции дальше

Ставка: П2 за 1.74

Альтернативный прогноз: Игра с перспективами на три сета

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.36