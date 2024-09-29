Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рублев

Андрей в первом раунде одержал победу над Пабло Каррено-Бустой — 6:0, 4:6, 6:4.

Разумеется, по ходу матча россиянина успели покритиковать за спад во второй партии. Однако чуть позже стало известно, что Рублев вообще мог пропустить этот турнир.

Вот что он рассказал после встречи с бывшей девятой ракеткой мира: «Не знал, смогу ли сыграть в Китае из-за некоторых проблем, которые у меня были.

Изначально мне говорили, что шансов сыграть в Китае нет, я должен был месяц пролежать в кровати, но потом все прошло хорошо, операция прошла успешно. Да, после операции мне сказали, что, возможно, мне повезет успеть восстановиться к Шанхаю».

Прогнозы на теннис

По словам Рублева, перед пекинским турниром он почти не тренировался на корте. Этот момент нужно обязательно учитывать в контексте предстоящего матча.

Давидович-Фокина

Алехандро на старте турнира выиграл Чжичжэня Чжана — 6:3, 4:6, 6:3.

В этом матче испанцу все-таки слегка повезло. Китайцу было тяжеловато в физическом плане — за пару дней до этой встречи он играл в финале турнира в Ханчжоу.

Давидович-Фокина прервал серию из трех поражений. В прошлом месяце он сначала не смог завершить матч с Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Монреале, а потом не прошел ни раунда в Цинциннати и на US Open.

Несмотря на недавние результаты, если сейчас Алехандро в опимальном физическом состоянии, он вполне может стать для Рублева серьезной проблемой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 3.32.

Прогноз: весной Андрей с трудом выиграл у Алехандро на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде — 7:6, 6:4. С учетом всех обстоятельств рискнем предположить, что на этот раз Рублеву может не хватить двух сетов для победы над испанским теннисистом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.