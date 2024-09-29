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    Хватит ли Рублеву сил на матч с Давидовичем-Фокиной?

    Рублев — Давидович-Фокина. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Пекине 29 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Давидович-Фокина
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рублев — Давидович-Фокина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Рублев

    Андрей в первом раунде одержал победу над Пабло Каррено-Бустой — 6:0, 4:6, 6:4.

    Разумеется, по ходу матча россиянина успели покритиковать за спад во второй партии. Однако чуть позже стало известно, что Рублев вообще мог пропустить этот турнир.

    Вот что он рассказал после встречи с бывшей девятой ракеткой мира: «Не знал, смогу ли сыграть в Китае из-за некоторых проблем, которые у меня были.

    Изначально мне говорили, что шансов сыграть в Китае нет, я должен был месяц пролежать в кровати, но потом все прошло хорошо, операция прошла успешно. Да, после операции мне сказали, что, возможно, мне повезет успеть восстановиться к Шанхаю».

    Прогнозы на теннис

    По словам Рублева, перед пекинским турниром он почти не тренировался на корте. Этот момент нужно обязательно учитывать в контексте предстоящего матча.

    Давидович-Фокина

    Алехандро на старте турнира выиграл Чжичжэня Чжана — 6:3, 4:6, 6:3.

    В этом матче испанцу все-таки слегка повезло. Китайцу было тяжеловато в физическом плане — за пару дней до этой встречи он играл в финале турнира в Ханчжоу.

    Давидович-Фокина прервал серию из трех поражений. В прошлом месяце он сначала не смог завершить матч с Маттео Арнальди в третьем круге «Мастерса» в Монреале, а потом не прошел ни раунда в Цинциннати и на US Open.

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    Несмотря на недавние результаты, если сейчас Алехандро в опимальном физическом состоянии, он вполне может стать для Рублева серьезной проблемой.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.33, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 3.32.

    Прогноз: весной Андрей с трудом выиграл у Алехандро на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде — 7:6, 6:4. С учетом всех обстоятельств рискнем предположить, что на этот раз Рублеву может не хватить двух сетов для победы над испанским теннисистом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.

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    Рублев — Давидович-Фокина: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Хватит ли Рублеву сил на матч с Давидовичем-Фокиной?
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