Камилла Рахимова
Чжэн Циньвэнь
Рахимова
Камилла Рахимова на турнире в Пекине, раньше всех начала выступление. В квалификации россиянка выиграла у китаянки Кью (6:4, 6:3).
Таким образом спортсменка из России стала квалифайером и вышла в основную сетку «Мастерса» в Пекине. В первом круге соревнований Рахимова нанесла поражение австралийке Кимберли Биррелл (6:2, 6:4).
В этой встрече Рахимова один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.
На данный момент Рахимова занимает в рейтинге WTA 71 место.
Циньвэнь
В отличиии от Рахимовой, китаянка Циньвэнь Чжэн начнёт свой путь со второго раунда пекинского «тысячника».
Буквально три недели назад Чжэн выступала на Открытом чемпионате США. На US Open Циньвэнь добралась до 1/4 финала, там китайская спортсменка уступила второй ракетке планеты Арине Соболенко из Беларуси. В этой встрече Соболенко отдала сопернице всего три сета (6:1, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 14 минут.
5 эйсов, 3 двойные ошибки и не реализованный брейк-пойнт — результат выступления Чжэн в матче против Соболенко.
На данный момент Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.17, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 5.10.
Прогноз: При всём уважении к российской теннисистке, победу наверняка одержит. Ставим на победу Камиллы Рахимовой.
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Рекомендуемая ставка: Фора Рахимовой (5.5) с коэффициентом 2.00.