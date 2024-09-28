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    Рахимова не сможет собрать все силы в кулак?

    Рахимова — Чжэн. Ставка (к. 2.00) и прогноз на матч второго круга турнира в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рахимова — Чжэн
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    Чжэн
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против Циньвэнь Чжэн из Китая во втором круге турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 28 сентября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рахимова — Чжэн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 28 Сентября 2024 года

    Камилла Рахимова

  • Россия
    •  Камилла Рахимова 14:00 Чжэн Циньвэнь

    Чжэн Циньвэнь

  • Китай
    •

    Рахимова

    Камилла Рахимова на турнире в Пекине, раньше всех начала выступление. В квалификации россиянка выиграла у китаянки Кью (6:4, 6:3).

    Таким образом спортсменка из России стала квалифайером и вышла в основную сетку «Мастерса» в Пекине. В первом круге соревнований Рахимова нанесла поражение австралийке Кимберли Биррелл (6:2, 6:4).

    В этой встрече Рахимова один раз подала навылет и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Рахимова занимает в рейтинге WTA 71 место.

    Циньвэнь

    В отличиии от Рахимовой, китаянка Циньвэнь Чжэн начнёт свой путь со второго раунда пекинского «тысячника».

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    • Буквально три недели назад Чжэн выступала на Открытом чемпионате США. На US Open Циньвэнь добралась до 1/4 финала, там китайская спортсменка уступила второй ракетке планеты Арине Соболенко из Беларуси. В этой встрече Соболенко отдала сопернице всего три сета (6:1, 6:2). На корте соперницы провели 1 час 14 минут.

    5 эйсов, 3 двойные ошибки и не реализованный брейк-пойнт — результат выступления Чжэн в матче против Соболенко.

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    На данный момент Чжэн занимает 7 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.17, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 5.10.

    Прогноз: При всём уважении к российской теннисистке, победу наверняка одержит. Ставим на победу Камиллы Рахимовой.

    Рекомендуемая ставка: Фора Рахимовой (5.5) с коэффициентом 2.00.

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    Рахимова — Чжэн: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Рахимова не сможет собрать все силы в кулак?
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