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    О`Коннелл — Микелсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на О`Коннелл — Микелсен
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    Алекс Микелсен
    Американец Алекс Микелсен сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч О`Коннелл — Микелсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    О`Коннелл

    Австралийский теннисист провел в столице в Японии уже три матча и до сих пор не проиграл ни сета.

    Сначала О`Коннелл уверенно прошел квалификацию — выиграл у финна Отто Виртанена и японца Таро Даниэля.

    В основной сетке О`Коннелл начал с победы над аргентинцем Томасом Этчеверри (6:4, 7:6).

    Стоит также добавить, что представитель Зеленого континента прошел как минимум раунд на пятом турнире подряд.

    Прогнозы на теннис

    В конце августа О`Коннелл выиграл два матча на US Open, а в середине сентября стал победителем «челленджера» в Гуанчжоу.

    Микелсен

    Алекс тоже пробился в основную сетку токийского турнира через квалификацию.

    В отборе американец уверенно выиграл у японца Ясутаки Утиямы и хорвата Борны Чорича.

    Ну в в первом круге Микелсен одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом — 4:6, 6:1, 6:2. Во втором и третьем сетах у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

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    В матче против грека 19-летний Микелсен еще раз подтвердил, что способен завершить год в топ-50.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.68, победу Микелсена букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: в отличие от Циципаса, О`Коннелл может стать серьезным препятствием для американского теннисиста. В этом матче Микелсену будет сложно подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    О`Коннелл — Микелсен: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Микелсен выйти в четвертьфинал в Токио?
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