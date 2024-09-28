О`Коннелл
Австралийский теннисист провел в столице в Японии уже три матча и до сих пор не проиграл ни сета.
Сначала О`Коннелл уверенно прошел квалификацию — выиграл у финна Отто Виртанена и японца Таро Даниэля.
В основной сетке О`Коннелл начал с победы над аргентинцем Томасом Этчеверри (6:4, 7:6).
Стоит также добавить, что представитель Зеленого континента прошел как минимум раунд на пятом турнире подряд.
В конце августа О`Коннелл выиграл два матча на US Open, а в середине сентября стал победителем «челленджера» в Гуанчжоу.
Микелсен
Алекс тоже пробился в основную сетку токийского турнира через квалификацию.
В отборе американец уверенно выиграл у японца Ясутаки Утиямы и хорвата Борны Чорича.
Ну в в первом круге Микелсен одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом — 4:6, 6:1, 6:2. Во втором и третьем сетах у соперника не было ни одного брейк-пойнта.
В матче против грека 19-летний Микелсен еще раз подтвердил, что способен завершить год в топ-50.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.68, победу Микелсена букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: в отличие от Циципаса, О`Коннелл может стать серьезным препятствием для американского теннисиста. В этом матче Микелсену будет сложно подтвердить статус фаворита.
- 2.01Пол — Махач: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.00Томпсон — Нисикори: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 1.88Давидович-Фокина — Чжан: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.