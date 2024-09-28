Американец Алекс Микелсен сыграет против австралийца Кристофера О`Коннелла во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч О`Коннелл — Микелсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

О`Коннелл

Австралийский теннисист провел в столице в Японии уже три матча и до сих пор не проиграл ни сета.

Сначала О`Коннелл уверенно прошел квалификацию — выиграл у финна Отто Виртанена и японца Таро Даниэля.

В основной сетке О`Коннелл начал с победы над аргентинцем Томасом Этчеверри (6:4, 7:6).

Стоит также добавить, что представитель Зеленого континента прошел как минимум раунд на пятом турнире подряд.

Прогнозы на теннис

В конце августа О`Коннелл выиграл два матча на US Open, а в середине сентября стал победителем «челленджера» в Гуанчжоу.

Микелсен

Алекс тоже пробился в основную сетку токийского турнира через квалификацию.

В отборе американец уверенно выиграл у японца Ясутаки Утиямы и хорвата Борны Чорича.

Ну в в первом круге Микелсен одержал волевую победу над Стефаносом Циципасом — 4:6, 6:1, 6:2. Во втором и третьем сетах у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

В матче против грека 19-летний Микелсен еще раз подтвердил, что способен завершить год в топ-50.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на О`Коннелла в этом матче можно поставить за 2.68, победу Микелсена букмекеры предлагают за 1.47.

Прогноз: в отличие от Циципаса, О`Коннелл может стать серьезным препятствием для американского теннисиста. В этом матче Микелсену будет сложно подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.