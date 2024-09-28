Маннарино
Адриан в первом раунде одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 1:6, 6:2, 6:3.
Французский теннисист, похоже, наконец-то пришел в себя после невероятно затяжной и неприятной серии поражений.
В конце августа Маннарино прошел раунд на US Open, а в сентябре выиграл два матча на «челленджере» в Ренне и дошел до четвертьфинала на турнире в китайском Ханчжоу.
На недавних турнирах у 36-летнего Маннарино были не самый сложные соперники, но зато ему удалось снова почувствовать уверенность в собственных силах.
Летом Маннарино проиграл десять матчей подряд, но даже после этого он по-прежнему находится в топ-50.
Медведев
Вопреки ожиданиям, Даниил в первом круге уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом.
Российскому теннисисту хватило двух сетов для победы над французом — 6:3, 6:4.
В этом матче Медведеву очень помогли ошибки соперника — Монфис позволил ему реализовать пять брейк-пойнтов.
Медведев шестой раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон. Но до прошлогоднего показателя ему еще очень далек — в 2023-м он одержал 66 побед.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 7.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: в это сложно поверить, но Даниил уступает французу в личных встречах — 3:4.
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Правда, в двух случаях россиянин проигрывал Маннарино еще до того, как стал топом.
Все-таки сейчас склоняемся к тому, что Медведев спокойно выиграет у человека, который в этом сезоне умудрился потерпеть 10 поражений кряду.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.