Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Маннарино

Адриан в первом раунде одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 1:6, 6:2, 6:3.

Французский теннисист, похоже, наконец-то пришел в себя после невероятно затяжной и неприятной серии поражений.

В конце августа Маннарино прошел раунд на US Open, а в сентябре выиграл два матча на «челленджере» в Ренне и дошел до четвертьфинала на турнире в китайском Ханчжоу.

На недавних турнирах у 36-летнего Маннарино были не самый сложные соперники, но зато ему удалось снова почувствовать уверенность в собственных силах.

Прогнозы на теннис

Летом Маннарино проиграл десять матчей подряд, но даже после этого он по-прежнему находится в топ-50.

Медведев

Вопреки ожиданиям, Даниил в первом круге уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом.

Российскому теннисисту хватило двух сетов для победы над французом — 6:3, 6:4.

В этом матче Медведеву очень помогли ошибки соперника — Монфис позволил ему реализовать пять брейк-пойнтов.

Медведев шестой раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон. Но до прошлогоднего показателя ему еще очень далек — в 2023-м он одержал 66 побед.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 7.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: в это сложно поверить, но Даниил уступает французу в личных встречах — 3:4.

Правда, в двух случаях россиянин проигрывал Маннарино еще до того, как стал топом.

Все-таки сейчас склоняемся к тому, что Медведев спокойно выиграет у человека, который в этом сезоне умудрился потерпеть 10 поражений кряду.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.