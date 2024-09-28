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    У Медведева снова будут проблемы в матче с Маннарино?

    Маннарино — Медведев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против француза Адриана Маннарино во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 15:30 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Маннарино

    Адриан в первом раунде одержал волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего — 1:6, 6:2, 6:3.

    Французский теннисист, похоже, наконец-то пришел в себя после невероятно затяжной и неприятной серии поражений.

    В конце августа Маннарино прошел раунд на US Open, а в сентябре выиграл два матча на «челленджере» в Ренне и дошел до четвертьфинала на турнире в китайском Ханчжоу.

    На недавних турнирах у 36-летнего Маннарино были не самый сложные соперники, но зато ему удалось снова почувствовать уверенность в собственных силах.

    Прогнозы на теннис

    Летом Маннарино проиграл десять матчей подряд, но даже после этого он по-прежнему находится в топ-50.

    Медведев

    Вопреки ожиданиям, Даниил в первом круге уверенно разобрался с Гаэлем Монфисом.

    Российскому теннисисту хватило двух сетов для победы над французом — 6:3, 6:4.

    В этом матче Медведеву очень помогли ошибки соперника — Монфис позволил ему реализовать пять брейк-пойнтов.

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    Медведев шестой раз в карьере выиграл 40 матчей за сезон. Но до прошлогоднего показателя ему еще очень далек — в 2023-м он одержал 66 побед.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 7.20, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: в это сложно поверить, но Даниил уступает французу в личных встречах — 3:4.

    Правда, в двух случаях россиянин проигрывал Маннарино еще до того, как стал топом.

    Все-таки сейчас склоняемся к тому, что Медведев спокойно выиграет у человека, который в этом сезоне умудрился потерпеть 10 поражений кряду.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева с форой по геймам (-4,5) за 1.92.

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    Маннарино — Медведев: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. У Медведева снова будут проблемы в матче с Маннарино?
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