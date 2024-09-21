Y. Zhou
Адриан Маннарино
Чжоу
Чжоу находится всего лишь в шестой сотне рейтинга, но организаторы турнира решили, что парень талантлив и выдали ему wild card.
В первом круге 19-летний китаец встречался с Чан Хсин Тсенгом, и тут ему повезло — соперник не смог доиграть матч из-за травмы.
Теннисист из Тайваня хорошо начал, легко забрал первый сет, но потом, по всей видимости, у него начались проблемы.
Именно по этой причине первый серьезный успех Чжоу ни в коем случае нельзя переоценивать.
Ранее в этом году Чжоу провел семь «челленджеров» и только на одном из них ему удалось пройти первый раунд.
Маннарино
Адриан на старте турнира одержал волевую победу над соотечественником Теренсом Атманом — 6:7, 6:1, 6:3.
Кажется, француз наконец-то пришел в себя после ужасной серии поражений. На прошлой неделе он прошел два раунда на «челленджере» в Ренне. Пусть это и скромный успех, но в его случае это сейчас тоже имеет значение.
Дело в том, что летом Маннарино умудрился проиграть десять матчей подряд.
Как ни странно, точка в этой неприятной серии была поставлена на Открытом чемпионате США. Маннарино выиграл в первом круге у Борны Чорича. Правда, дальше было поражение от Давида Гоффена.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: yа Чжоу в этом матче можно поставить за 5.55, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.14.
Прогноз: француз выиграет, но вряд ли счет будет разгромным. Вполне вероятно, что китаец все-таки создаст кое-какую интригу.
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Рекомендуемая ставка: победа Маннарино + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.