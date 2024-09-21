Француз Адриан Маннарино сыграет против китайца И Чжоу во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжоу — Маннарино, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чжоу

Чжоу находится всего лишь в шестой сотне рейтинга, но организаторы турнира решили, что парень талантлив и выдали ему wild card.

В первом круге 19-летний китаец встречался с Чан Хсин Тсенгом, и тут ему повезло — соперник не смог доиграть матч из-за травмы.

Теннисист из Тайваня хорошо начал, легко забрал первый сет, но потом, по всей видимости, у него начались проблемы.

Именно по этой причине первый серьезный успех Чжоу ни в коем случае нельзя переоценивать.

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Чжоу провел семь «челленджеров» и только на одном из них ему удалось пройти первый раунд.

Маннарино

Адриан на старте турнира одержал волевую победу над соотечественником Теренсом Атманом — 6:7, 6:1, 6:3.

Кажется, француз наконец-то пришел в себя после ужасной серии поражений. На прошлой неделе он прошел два раунда на «челленджере» в Ренне. Пусть это и скромный успех, но в его случае это сейчас тоже имеет значение.

Дело в том, что летом Маннарино умудрился проиграть десять матчей подряд.

Как ни странно, точка в этой неприятной серии была поставлена на Открытом чемпионате США. Маннарино выиграл в первом круге у Борны Чорича. Правда, дальше было поражение от Давида Гоффена.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: yа Чжоу в этом матче можно поставить за 5.55, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.14.

Прогноз: француз выиграет, но вряд ли счет будет разгромным. Вполне вероятно, что китаец все-таки создаст кое-какую интригу.

Рекомендуемая ставка: победа Маннарино + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.