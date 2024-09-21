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    Чжоу — Маннарино. Ставка (к. 2.00) и прогноз на турнир в Чэнду 21 сентября 2024 года

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    Адриан Маннарино
    Француз Адриан Маннарино сыграет против китайца И Чжоу во втором круге турнира в Чэнду (Китай). Матч пройдет 21 сентября, начало — в 08:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чжоу — Маннарино, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чэнду. Мужчины 21 Сентября 2024 года

    Y. Zhou

  • Чэнду. Мужчины
    •  Y. Zhou 08:00 Адриан Маннарино

    Адриан Маннарино

  • Франция
    •

    Чжоу

    Чжоу находится всего лишь в шестой сотне рейтинга, но организаторы турнира решили, что парень талантлив и выдали ему wild card.

    В первом круге 19-летний китаец встречался с Чан Хсин Тсенгом, и тут ему повезло — соперник не смог доиграть матч из-за травмы.

    Теннисист из Тайваня хорошо начал, легко забрал первый сет, но потом, по всей видимости, у него начались проблемы.

    Именно по этой причине первый серьезный успех Чжоу ни в коем случае нельзя переоценивать.

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом году Чжоу провел семь «челленджеров» и только на одном из них ему удалось пройти первый раунд.

    Маннарино

    Адриан на старте турнира одержал волевую победу над соотечественником Теренсом Атманом — 6:7, 6:1, 6:3.

    Кажется, француз наконец-то пришел в себя после ужасной серии поражений. На прошлой неделе он прошел два раунда на «челленджере» в Ренне. Пусть это и скромный успех, но в его случае это сейчас тоже имеет значение.

    Дело в том, что летом Маннарино умудрился проиграть десять матчей подряд.

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    Как ни странно, точка в этой неприятной серии была поставлена на Открытом чемпионате США. Маннарино выиграл в первом круге у Борны Чорича. Правда, дальше было поражение от Давида Гоффена.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: yа Чжоу в этом матче можно поставить за 5.55, победу Маннарино букмекеры предлагают за 1.14.

    Прогноз: француз выиграет, но вряд ли счет будет разгромным. Вполне вероятно, что китаец все-таки создаст кое-какую интригу.

    Рекомендуемая ставка: победа Маннарино + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.

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