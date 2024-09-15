Картал
Британка Сонай Картал досрочно вышла в финал рейтингового турнира в Монастире, так как игру на корте не смогла продолжить её конкурентка — Ева Лис из Германии. Встреча остановилась при счёте 5:1 по геймам в пользу Картал. Встреча продолжалась 22 минуты.
Картал на турнире в Монастире проиграла лишь один сет, было это в первом круге основной сетки. Сонай Картал выиграла у румынки Жаклин Кристиан (4:6, 6:3, 7:5).
Были также победы над украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (7:6, 6:2) и представительницей Японии Маи Хонтама (6:2, 6:2).
Сонай Картал занимает 151 место в рейтинге WTA.
Шрамкова
Ребекка Шрамкова сотворила мини-сенсацию на соревнованиях в Тунисе, обыграв в полуфинале итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:4). На теннисном корте спортсменки провели 1 час 32 минуты.
По ходу поединка Шрамкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
В первом круге турнира WTA Монастир Ребекка Шрамкова выиграла у ещё одной представительницы Франции Эльзы Жакмо (2:6, 7:5, 6:3), во втором была обыграна Клара Бюрель из Франции (7:6, 7:5).
В четвертьфинале Шрамкова буквально вырвала победу у испанской теннисистки Соррибес-
Тормо, проигрывая по ходу встречи (1:6, 7:6, 7:5). На корте соперницы провели 3 часа 22 минуты.
Ребекка Шрамкова занимает 136 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Картал в этом матче можно поставить за 1.38, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 2.71.
Прогноз: Турнир в Монастире преподносит сюрпризы, записные фавориты терпят неудачу, а теннисистки ниже в рейтинге добиваются успеха. Возможно, финал соревнований в Тунисе пройдёт по иному сценарию и Шрамкова одержит победу в главном матче турнира.
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Рекомендуемая ставка: Победа Шрамковой с коэффициентом 2.71.