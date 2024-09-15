Британка Сонай Картал сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии в финале турнира WTA в Монастире (Тунис). Матч пройдёт 15 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Картал

Британка Сонай Картал досрочно вышла в финал рейтингового турнира в Монастире, так как игру на корте не смогла продолжить её конкурентка — Ева Лис из Германии. Встреча остановилась при счёте 5:1 по геймам в пользу Картал. Встреча продолжалась 22 минуты.

Картал на турнире в Монастире проиграла лишь один сет, было это в первом круге основной сетки. Сонай Картал выиграла у румынки Жаклин Кристиан (4:6, 6:3, 7:5).

Были также победы над украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (7:6, 6:2) и представительницей Японии Маи Хонтама (6:2, 6:2).

Прогнозы на теннис

Сонай Картал занимает 151 место в рейтинге WTA.

Шрамкова

Ребекка Шрамкова сотворила мини-сенсацию на соревнованиях в Тунисе, обыграв в полуфинале итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:4). На теннисном корте спортсменки провели 1 час 32 минуты.

По ходу поединка Шрамкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

В первом круге турнира WTA Монастир Ребекка Шрамкова выиграла у ещё одной представительницы Франции Эльзы Жакмо (2:6, 7:5, 6:3), во втором была обыграна Клара Бюрель из Франции (7:6, 7:5).

В четвертьфинале Шрамкова буквально вырвала победу у испанской теннисистки Соррибес-

Тормо, проигрывая по ходу встречи (1:6, 7:6, 7:5). На корте соперницы провели 3 часа 22 минуты.

Ребекка Шрамкова занимает 136 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Картал в этом матче можно поставить за 1.38, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: Турнир в Монастире преподносит сюрпризы, записные фавориты терпят неудачу, а теннисистки ниже в рейтинге добиваются успеха. Возможно, финал соревнований в Тунисе пройдёт по иному сценарию и Шрамкова одержит победу в главном матче турнира.

Рекомендуемая ставка: Победа Шрамковой с коэффициентом 2.71.