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    Шрамкова выиграет титул в Монастире?

    Картал — Шрамкова: прогноз и ставка — 15.09.2024

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    Прогноз и ставки на Картал — Шрамкова
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    Ребекка Шрамкова
    Британка Сонай Картал сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии в финале турнира WTA в Монастире (Тунис). Матч пройдёт 15 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Картал

    Британка Сонай Картал досрочно вышла в финал рейтингового турнира в Монастире, так как игру на корте не смогла продолжить её конкурентка — Ева Лис из Германии. Встреча остановилась при счёте 5:1 по геймам в пользу Картал. Встреча продолжалась 22 минуты.

    Картал на турнире в Монастире проиграла лишь один сет, было это в первом круге основной сетки. Сонай Картал выиграла у румынки Жаклин Кристиан (4:6, 6:3, 7:5).

    Были также победы над украинской теннисисткой Юлией Стародубцевой (7:6, 6:2) и представительницей Японии Маи Хонтама (6:2, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    Сонай Картал занимает 151 место в рейтинге WTA.

    Шрамкова

    Ребекка Шрамкова сотворила мини-сенсацию на соревнованиях в Тунисе, обыграв в полуфинале итальянку Лючию Бронцетти (6:3, 6:4). На теннисном корте спортсменки провели 1 час 32 минуты.

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    • По ходу поединка Шрамкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В первом круге турнира WTA Монастир Ребекка Шрамкова выиграла у ещё одной представительницы Франции Эльзы Жакмо (2:6, 7:5, 6:3), во втором была обыграна Клара Бюрель из Франции (7:6, 7:5).

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    В четвертьфинале Шрамкова буквально вырвала победу у испанской теннисистки Соррибес-
    Тормо, проигрывая по ходу встречи (1:6, 7:6, 7:5). На корте соперницы провели 3 часа 22 минуты.

    Ребекка Шрамкова занимает 136 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Картал в этом матче можно поставить за 1.38, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 2.71.

    Прогноз: Турнир в Монастире преподносит сюрпризы, записные фавориты терпят неудачу, а теннисистки ниже в рейтинге добиваются успеха. Возможно, финал соревнований в Тунисе пройдёт по иному сценарию и Шрамкова одержит победу в главном матче турнира.

    Рекомендуемая ставка: Победа Шрамковой с коэффициентом 2.71.

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    Картал — Шрамкова: прогноз, ставка (2.71), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на теннис. Шрамкова выиграет титул в Монастире?
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