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    Соррибес-Тормо — Шрамкова: прогноз и ставка — 13.09.2024

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    Сара Соррибес-Тормо
    Испанка Сара Соррибес-Тормо сыграет против Ребекки Шрамковой из Словакии в четвертьфинале турнира WTA в Монастире (Тунис). Матч пройдёт 13 сентября, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соррибес-Тормо — Шрамкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соррибес-Тормо

    Сложным для Сары Соррибес-Тормо получился матч против хорватки Яны Фетт. Соперницы провели на корте 3 часа и 2 минуты игрового времени. Соррибес-Тормо на протяжении матче была в роли догоняющей, отдав сопернице первый сет. Однако потом испанская теннисистка выиграла две парти, итог поединка — 2:1 — в пользу Соррибес-Тормо (5:7, 6:3, 6:4).

    В матче второго круга рейтингового турнира в Монастире Соррибес-Тормо два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала восемь брейк-пойнтов.

    В первом круге соревнований теннисистка из Испании выиграла у россиянки Анны Блинковой (6:4, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Сара Соррибес-Тормо занимает 115 место.

    Шрамкова

    2 часа и 3 минуты — столько времени потребовалось Ребекке Шрамковой, чтобы одолеть во втором круге Клару Бюрель из Франции (7:6, 7:5).

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    • В этой встрече спортсменка из Словакии выполнила один эйс, три раза ошиблась на собственной подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

    В первом круге турнира WTA Монастир Ребекка Шрамкова выиграла у ещё одной представительницы Франции Эльзы Жакмо (2:6, 7:5, 6:3).

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    Ребекка Шрамкова занимает 136 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.45, победу Шрамковой букмекеры предлагают за 2.78.

    Прогноз: Это тот самый случай, когда сложно предсказать победительницу пары, однако в том что теннисистки из Словакии и Хорватии создадут друг другу серьезную конкуренцию, нет сомнений. Скорее всего Соррибес-Тормо и Шрамкова сыграют все три сета на корте.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 21.5 с коэффициентом 1.96.

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    Соррибес-Тормо — Шрамкова: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на теннис. Соррибес пробьётся в полуфинал турнира в Монастире?
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