Россиянка Камилла Рахимова сыграет против колумбийки Камилы Осорио-Серрано в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио-Серрано — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Осорио-Серрано

Камила впервые в этом году выиграла два подряд матча на харде.

Колумбийская теннисистка начала неделю с уверенной победы над американкой Хейли Баптист — 6:3, 6:2.

Во втором круге Осорио-Серрано остановила россиянку Веронику Кудерметову — 7:6, 6:7, 7:5.

Прогнозы на теннис

Главным успехом 22-летней Осорио-Серрано в текущем сезоне пока остается победа на домашнем турнире в Боготе.

Рахимова

Камилла на текущем турнире пока не проиграла ни одного сета. По правде говоря, ее результаты в последнее время стали настоящим сюрпризом.

Победная серия россиянки составляет уже семь матчей. На прошлой неделе она выиграла турнир WTA 125 в Гвадалахаре.

В первом круге Рахимова одержала победу над сербкой Александрой Крунич — 7:5, 6:0.

В следующем раунде Рахимова встречалась с Викторией Азаренко. Первый сет Камилла забрала со счетом 6:2, а во втором при 3:0 в ее пользу бывшая первая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Осорио-Серрано в этом матче можно поставить за 2.26, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 1.64.

Прогноз: Камилла проиграла два предыдущих матча против колумбийки. Правда, ранее они играли друг с другом только на грунте. На твердом покрытии у россиянки гораздо больше шансов на победу.

Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой с форой по геймам (-2,5) за 1.92.