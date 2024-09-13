Осорио-Серрано
Камила впервые в этом году выиграла два подряд матча на харде.
Колумбийская теннисистка начала неделю с уверенной победы над американкой Хейли Баптист — 6:3, 6:2.
Во втором круге Осорио-Серрано остановила россиянку Веронику Кудерметову — 7:6, 6:7, 7:5.
Главным успехом 22-летней Осорио-Серрано в текущем сезоне пока остается победа на домашнем турнире в Боготе.
Рахимова
Камилла на текущем турнире пока не проиграла ни одного сета. По правде говоря, ее результаты в последнее время стали настоящим сюрпризом.
Победная серия россиянки составляет уже семь матчей. На прошлой неделе она выиграла турнир WTA 125 в Гвадалахаре.
В первом круге Рахимова одержала победу над сербкой Александрой Крунич — 7:5, 6:0.
В следующем раунде Рахимова встречалась с Викторией Азаренко. Первый сет Камилла забрала со счетом 6:2, а во втором при 3:0 в ее пользу бывшая первая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Осорио-Серрано в этом матче можно поставить за 2.26, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 1.64.
Прогноз: Камилла проиграла два предыдущих матча против колумбийки. Правда, ранее они играли друг с другом только на грунте. На твердом покрытии у россиянки гораздо больше шансов на победу.
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Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой с форой по геймам (-2,5) за 1.92.