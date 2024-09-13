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    Рахимова продлит победную серию?

    Осорио-Серрано — Рахимова: прогноз и ставка — Сегодня в 23:30

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    Прогноз и ставки на Осорио-Серрано — Рахимова
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    Камилла Рахимова
    Россиянка Камилла Рахимова сыграет против колумбийки Камилы Осорио-Серрано в четвертьфинале турнира WTA в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 13 сентября, начало — в 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио-Серрано — Рахимова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Осорио-Серрано

    Камила впервые в этом году выиграла два подряд матча на харде.

    Колумбийская теннисистка начала неделю с уверенной победы над американкой Хейли Баптист — 6:3, 6:2.

    Во втором круге Осорио-Серрано остановила россиянку Веронику Кудерметову — 7:6, 6:7, 7:5.

    Прогнозы на теннис

    Главным успехом 22-летней Осорио-Серрано в текущем сезоне пока остается победа на домашнем турнире в Боготе.

    Рахимова

    Камилла на текущем турнире пока не проиграла ни одного сета. По правде говоря, ее результаты в последнее время стали настоящим сюрпризом.

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    • Победная серия россиянки составляет уже семь матчей. На прошлой неделе она выиграла турнир WTA 125 в Гвадалахаре.

    В первом круге Рахимова одержала победу над сербкой Александрой Крунич — 7:5, 6:0.

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    В следующем раунде Рахимова встречалась с Викторией Азаренко. Первый сет Камилла забрала со счетом 6:2, а во втором при 3:0 в ее пользу бывшая первая ракетка мира отказалась от продолжения борьбы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Осорио-Серрано в этом матче можно поставить за 2.26, победу Рахимовой букмекеры предлагают за 1.64.

    Прогноз: Камилла проиграла два предыдущих матча против колумбийки. Правда, ранее они играли друг с другом только на грунте. На твердом покрытии у россиянки гораздо больше шансов на победу.

    Рекомендуемая ставка: победа Рахимовой с форой по геймам (-2,5) за 1.92.

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    Осорио-Серрано — Рахимова: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 13.09.2024. Прогнозы на теннис. Рахимова продлит победную серию?
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