Роберто Карбальес-Баэна
Шан Цзюньчэн
Карбальес-Баэна
Роберто пятый год подряд вышел во второй раунд американского мэйджора. Это пока что его лучший результат в Нью-Йорке.
Но также стоит признать, что испанскому теннисисту достался не самый опасный соперник — Ян Чоински.
Карбальес-Баэна вел 2-0 по сетам, но в итоге дожал британца только в пятой партии — 6:2, 6:3, 5:7, 6:7, 6:3.
В текущем сезоне Карбальес-Баэна до сих пор выиграл больше одного матча на харде только в новозеландском Окленде (уступил в четвертьфинале Бену Шелтону).
Шан
Китайский теннисист тем временем впервые в карьере прошел раунд в основной сетке US Open.
В понедельник Цзюньчэн одержал победу над Александром Бубликом. Как и ожидалось, матч не разочаровал — 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4.
В решающей партии Шан воспользовался усталостью теннисиста из Казахстана, который позволил ему реализовать два тай-брейка.
Этот матч стал еще одним подтверждением, что 19-летний Шан способен конкурировать со многими соперниками из топ-30.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 3.34, победу Шана букмекеры предлагают за 1.31.
Прогноз: в мае Роберто проиграл китайцу на грунте в Бордо. На харде у испанца и подавно нет шансов на победу в матче против Шана.
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Рекомендуемая ставка: победа Шана в трех сетах за 2.78.