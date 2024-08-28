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    Китаец Шан выйдет во второй круг US Open?

    Карбальес-Баэна — Шан. Ставка (к. 2.78) и прогноз на US Open 28 августа 2024 года

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    Цзюньчэн Шан
    Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 28 Августа 2024 года

    Роберто Карбальес-Баэна

  • Испания
    •  Роберто Карбальес-Баэна 21:00 Шан Цзюньчэн

    Шан Цзюньчэн

  • Китай
    •

    Карбальес-Баэна

    Роберто пятый год подряд вышел во второй раунд американского мэйджора. Это пока что его лучший результат в Нью-Йорке.

    Но также стоит признать, что испанскому теннисисту достался не самый опасный соперник — Ян Чоински.

    Карбальес-Баэна вел 2-0 по сетам, но в итоге дожал британца только в пятой партии — 6:2, 6:3, 5:7, 6:7, 6:3.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В текущем сезоне Карбальес-Баэна до сих пор выиграл больше одного матча на харде только в новозеландском Окленде (уступил в четвертьфинале Бену Шелтону).

    Шан

    Китайский теннисист тем временем впервые в карьере прошел раунд в основной сетке US Open.

    В понедельник Цзюньчэн одержал победу над Александром Бубликом. Как и ожидалось, матч не разочаровал — 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4.

    В решающей партии Шан воспользовался усталостью теннисиста из Казахстана, который позволил ему реализовать два тай-брейка.

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    Этот матч стал еще одним подтверждением, что 19-летний Шан способен конкурировать со многими соперниками из топ-30.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 3.34, победу Шана букмекеры предлагают за 1.31.

    Прогноз: в мае Роберто проиграл китайцу на грунте в Бордо. На харде у испанца и подавно нет шансов на победу в матче против Шана.

    Рекомендуемая ставка: победа Шана в трех сетах за 2.78.

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    Карбальес-Баэна — Шан: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Китаец Шан выйдет во второй круг US Open?
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