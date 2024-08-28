Китаец Цзюньчэн Шан сыграет против испанца Роберто Карбальеса-Баэны во втором круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 28 августа в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карбальес-Баэна — Шан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карбальес-Баэна

Роберто пятый год подряд вышел во второй раунд американского мэйджора. Это пока что его лучший результат в Нью-Йорке.

Но также стоит признать, что испанскому теннисисту достался не самый опасный соперник — Ян Чоински.

Карбальес-Баэна вел 2-0 по сетам, но в итоге дожал британца только в пятой партии — 6:2, 6:3, 5:7, 6:7, 6:3.

Прогнозы и ставки на US Open

В текущем сезоне Карбальес-Баэна до сих пор выиграл больше одного матча на харде только в новозеландском Окленде (уступил в четвертьфинале Бену Шелтону).

Шан

Китайский теннисист тем временем впервые в карьере прошел раунд в основной сетке US Open.

В понедельник Цзюньчэн одержал победу над Александром Бубликом. Как и ожидалось, матч не разочаровал — 6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:4.

В решающей партии Шан воспользовался усталостью теннисиста из Казахстана, который позволил ему реализовать два тай-брейка.

Этот матч стал еще одним подтверждением, что 19-летний Шан способен конкурировать со многими соперниками из топ-30.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карбальеса-Баэну в этом матче можно поставить за 3.34, победу Шана букмекеры предлагают за 1.31.

Прогноз: в мае Роберто проиграл китайцу на грунте в Бордо. На харде у испанца и подавно нет шансов на победу в матче против Шана.

Рекомендуемая ставка: победа Шана в трех сетах за 2.78.