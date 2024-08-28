Барбора Крейчикова
Когда сезон только начинался, то никто не мог предположить, что он будет складываться для Крейчиковой так непредсказуемо.
В первой половине сезона Барбора играла, как будто первый год в туре и у неё все валилось из рук, а закончилась вся эта черная полоса выигрышем «Уимблдона» в июле.
После этого чешка ещё успела поиграть на Олимпиаде, но там она выглядела явно уставшей и не смогла сыграть в свою силу.
В первом круге чешка едва справилась с испанкой Бассольс, показав крайне натужный теннис, поэтому за нее немного тревожно.
Елена Рузе
Сейчас у Рузе самый расцвет теннисной карьеры, и в 26 лет у некоторых только начинает что-то клеиться в карьере и приходят первые успехи.
Про румынку пока что так сказать нельзя, но её последние достижения откровенно радуют. За восемь последних поединков она проиграла всего лишь один раз, а квалификацию так и вовсе провела почти безупречно.
В первом матче на турнире против Грабер вообще не получилось никакой борьбы, и Елена отдала сопернице всего шесть геймов.
В игре против Крейчиковой не очень много шансов на выигрыш, но все же они имеются. Румынка точно будет пользоваться представившимися возможностями.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Крейчиковой — 1.41, победа Рузе — 2.94.
Прогноз: Крейчикова постепенно начнет втягиваться в игру, поэтому одержит легкую победу
- 1.72Мария — Гауфф: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.67Киз — Джойнт: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Векич — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф1 (-4) за 1.93
Альтернативный прогноз: Встреча будет идти на одной половине корта, поэтому много геймов не ждем
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.58