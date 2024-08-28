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    Крейчикова затратит много сил на победу?

    Крейчикова — Рузе. Ставка (к. 1.93) и прогноз на матч «US Open» 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Крейчикова — Рузе
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    Барбора Крейчикова
    Чешка Барбора Крейчикова и румынка Елена Рузе встретятся во втором круге «US Open». Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Крейчикова — Рузе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Барбора Крейчикова

    Когда сезон только начинался, то никто не мог предположить, что он будет складываться для Крейчиковой так непредсказуемо.

    В первой половине сезона Барбора играла, как будто первый год в туре и у неё все валилось из рук, а закончилась вся эта черная полоса выигрышем «Уимблдона» в июле.

    После этого чешка ещё успела поиграть на Олимпиаде, но там она выглядела явно уставшей и не смогла сыграть в свою силу.

    В первом круге чешка едва справилась с испанкой Бассольс, показав крайне натужный теннис, поэтому за нее немного тревожно.

    Елена Рузе

    Сейчас у Рузе самый расцвет теннисной карьеры, и в 26 лет у некоторых только начинает что-то клеиться в карьере и приходят первые успехи.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Про румынку пока что так сказать нельзя, но её последние достижения откровенно радуют. За восемь последних поединков она проиграла всего лишь один раз, а квалификацию так и вовсе провела почти безупречно.

    В первом матче на турнире против Грабер вообще не получилось никакой борьбы, и Елена отдала сопернице всего шесть геймов.

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    В игре против Крейчиковой не очень много шансов на выигрыш, но все же они имеются. Румынка точно будет пользоваться представившимися возможностями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Крейчиковой — 1.41, победа Рузе — 2.94.

    Прогноз: Крейчикова постепенно начнет втягиваться в игру, поэтому одержит легкую победу

    Ставка: Ф1 (-4) за 1.93

    Альтернативный прогноз: Встреча будет идти на одной половине корта, поэтому много геймов не ждем

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.58

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    Крейчикова — Рузе: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на теннис. Крейчикова затратит много сил на победу?
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