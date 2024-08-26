Себастьян Баэс
Luciano Darderi
Баэс
Себастьян на неделе перед американским мэйджором не смог защитить прошлогодний титул в Уинстон-Сейлеме.
На этот раз аргентинец уступил уже в первом матче хорвату Борне Чоричу.
Перед этим Баэс прошел один раунд на «Мастерсе» в Цинциннати — выиграл у Маркоса Гирона, после чего уступил Джордану Томпсону.
Лучшим результатом Баэса на харде в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.
Также стоит отметить, что на US Open-2023 он тоже прошел два раунда.
Дардери
Лучано тем временем впервые сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США.
Благодаря своим успехам на грунте итальянский теннисист приехал в Нью-Йорк в статусе 37-й ракетки мира.
При этом на харде Дардери в этом году провел всего лишь шесть матчей — одержал одну победу и потерпел пять поражений.
Ранее в этом месяце 22-летний Дардери не прошел ни раунда в Монреале и Уинстон-Сейлеме, а также выиграл один матч в Цинциннати — у чилийца Алехандро Табило (6:3, 7:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.13.
Прогноз: несмотря на то, что у аргентинца все-таки значительно больше опыта на харде, все равно нет уверенности в том, что он переиграет итальянца. Вполне вероятно, что Баэс и Дардери устроят пятисетовые разборки.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.