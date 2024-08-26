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    Баэс и Дардери устроят пятисетовые разборки?

    Баэс — Дардери. Ставка (к. 1.92) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Баэс — Дардери
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    Себастьян Баэс
    Аргентинец Себастьян Баэс сыграет против итальянца Лучано Дардери в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Баэс — Дардери, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Мужчины 26 Августа 2024 года

    Себастьян Баэс

  • Аргентина
    •  Себастьян Баэс 23:00 Luciano Darderi

    Luciano Darderi

  • Гамбург. Мужчины
    •

    Баэс

    Себастьян на неделе перед американским мэйджором не смог защитить прошлогодний титул в Уинстон-Сейлеме.

    На этот раз аргентинец уступил уже в первом матче хорвату Борне Чоричу.

    Перед этим Баэс прошел один раунд на «Мастерсе» в Цинциннати — выиграл у Маркоса Гирона, после чего уступил Джордану Томпсону.

    Лучшим результатом Баэса на харде в этом году пока остается выход в третий круг Australian Open.

    Также стоит отметить, что на US Open-2023 он тоже прошел два раунда.

    Дардери

    Лучано тем временем впервые сыграет в основной сетке Открытого чемпионата США.

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    • Благодаря своим успехам на грунте итальянский теннисист приехал в Нью-Йорк в статусе 37-й ракетки мира.

    При этом на харде Дардери в этом году провел всего лишь шесть матчей — одержал одну победу и потерпел пять поражений.

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    Ранее в этом месяце 22-летний Дардери не прошел ни раунда в Монреале и Уинстон-Сейлеме, а также выиграл один матч в Цинциннати — у чилийца Алехандро Табило (6:3, 7:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Баэса в этом матче можно поставить за 1.72, победу Дардери букмекеры предлагают за 2.13.

    Прогноз: несмотря на то, что у аргентинца все-таки значительно больше опыта на харде, все равно нет уверенности в том, что он переиграет итальянца. Вполне вероятно, что Баэс и Дардери устроят пятисетовые разборки.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 39,0 за 1.92.

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    Баэс — Дардери: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Баэс и Дардери устроят пятисетовые разборки?
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