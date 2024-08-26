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    Свитолина разгромит аргентинку на харде?

    Свитолина — Карле. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Карле
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    Элина Свитолина
    Украинка Элина Свитолина и аргентинка Мария Карле встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Свитолина — Карле, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Элина Свитолина

  • Украина
    •  Элина Свитолина 18:00 Мария Карл (Аргентина)

    Мария Карл (Аргентина)

  • US Open. Женщины
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    Элина Свитолина

    На протяжении всей своей карьеры Свитолина никогда серьезно не проваливалась, поэтому в этом плане она близка к эталону.

    Однако последние турниры украинке даются не самым легким путем, поэтому можно предположить, что на старте турнира в Нью-Йорке у неё могут возникнуть определённого рода сложности.

    За три последних поединка она смогла одержать всего лишь одну победу, что совсем не похоже на украинскую спортсменку.

    Но на таком серьезном турнире, как «Us Open» ей расслабленно не позволят играть соперницы, а в первом круге ей играть против аргентинки Карле, которая любит иногда преподносить сюрпризы.

    Мария Карле

    Всем известный факт, что почти всех своих результатов Карле добилась именно на грунтовом покрытии.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На глине она чувствует себя расковано и уверенно, и постепенно продолжает совершенствовать свой уровень игры, а вот с хардом настоящая беда.

    За четыре последних поединка на синтетике она смогла победить всего лишь один раз, поэтому особых надежд от старта в Нью-Йорке аргентинка не питает.

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    Матч против украинки будет формальность, поскольку Свитолина на быстром покрытии просто разнесет аргентинку на атомы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Свитлиной — 1.13, победа Карле — 6.10

    Прогноз: Свитолина не позволит аргентинке даже поднять голову

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.87

    Альтернативный прогноз: Встреча затянется чуть больше, чем на час

    Альтернативная ставка: ТМ 16 с коэффициентом 4.20

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    1.87
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    Свитолина — Карле: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Свитолина разгромит аргентинку на харде?
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