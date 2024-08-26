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    Парри сможет обыграть непростую китаянку?

    Парри — Ван. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч «US Open» 26 августа 2024 года

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    Диан Парри
    Француженка Диан Парри и китаянка Сю Ван встретятся в первом круге «US Open». Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Парри — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. US Open. Женщины 26 Августа 2024 года

    Диан Парри

  • Франция
    •  Диан Парри 18:00 Ван Сиюй (Китай)

    Ван Сиюй (Китай)

  • US Open. Женщины
    •

    Диан Парри

    Многие французские болельщики уже престали считать Парри надеждой французского тенниса, поскольку окно возможностей закрылось.

    Это не значит, что на Диан нужно поставить крест и вообще забыть о ней, как о теннисистке, которая может достигать каких-то высок, но и выше головы она прыгнуть точно не сможет.

    Довольно тревожно за эту теннисистку ещё и по причине то, что француженка провела только один матч на синтетике с марта месяца, который и тот проиграла.

    Поединков против в Сю Ван будет тяжелым, и в нем Парри не выглядит теннисисткой, которой можно отдать итоговую победу.

    Сю Ван

    Как-то на фоне других выстреливающих китаянок достижения Сю Ван по карьере совсем не заметны, хотя 23-летняя теннисистка сделала значительный шаг вперед даже по сравнению с началом года.

    Прогнозы и ставки на US Open

    На Олимпиаде во Франции перед ней открывались довольно неплохие перспективны после прохода первого круга, но в третьем раунде ей не повезло нарваться на Свентек.

    Однако теннис Ван подкупает, поскольку она не тратим много энергии на перемещения по корту, при этом она довольно мобильна при неожиданностях со стороны соперницы.

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    В игре против Парри азиатка выглядит однозначной фавориткой, но щуплая француженка любит и умеет преподносить сюрпризы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Парри — 2.47, победа Ван — 1.55

    Прогноз: В этом мачте Парри не захватит ресурсов, чтобы победить

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.89

    Альтернативный прогноз: Встреча получится упорной, поскольку у обеих теннисисток есть аргументы для победы

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.28

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    Парри — Ван: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Парри сможет обыграть непростую китаянку?
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