Американец Алекс Микельсен сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в финале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 25 августа, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Сонего

Лоренцо дошел до финала впервые почти за два года. В сентябре 2022-го он взял титул во французком Меце.

На этой неделе итальянский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.

В полуфинале Сонего одержал уверенную победу над бельгийцем Давидом Гоффеном (6:3, 6:2), а в четвертьфинале переиграл россиянина Павла Котова (6:3, 7:5).

Прогнозы и ставки на US Open

Но не обошлось и без везения. В третьем круге Сонего должен был встретиться с Цзюньчэном Шаном, но талантливый китаец по каким-то причинам не смог выйти на матч.

Микельсен

Алекс тем временен второй раз этим летом дошел до финала.

В июле американский теннисист проиграл Маркосу Гирону в решающем матче на травяном турнире в Ньюпорте.

У Микельсена был не такой простой путь до финала, как у Сонего. Взять хотя бы встречу с Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале, в которой все решилось только на тай-брейке третьего сета.

Не самым простым получился и матч первого круга против венгра Мартона Фучовича (7:6, 6:4).

В полуфинале Микельсен встречался с Пабло Каррено-Бустой. Испанец снялся с матча при счете 7:6, 2:1 в пользу 19-летнего соперника.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.13, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: ранее в этом сезоне Лоренцо выиграл у Алекса на грунтовом «челленджере» в Кальяри — 6:3, 2:6, 6:3.

На харде у Сонего куда меньше шансов на победу в матче против американца. Про Микельсена пока мало говорят, но есть подозрение, что уже в ближайшем будущем ситуация изменится.

Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-1,5) за 1.92.