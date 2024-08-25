Лоренцо Сонего
Алекс Микельсен (США)
Сонего
Лоренцо дошел до финала впервые почти за два года. В сентябре 2022-го он взял титул во французком Меце.
На этой неделе итальянский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.
В полуфинале Сонего одержал уверенную победу над бельгийцем Давидом Гоффеном (6:3, 6:2), а в четвертьфинале переиграл россиянина Павла Котова (6:3, 7:5).
Но не обошлось и без везения. В третьем круге Сонего должен был встретиться с Цзюньчэном Шаном, но талантливый китаец по каким-то причинам не смог выйти на матч.
Микельсен
Алекс тем временен второй раз этим летом дошел до финала.
В июле американский теннисист проиграл Маркосу Гирону в решающем матче на травяном турнире в Ньюпорте.
У Микельсена был не такой простой путь до финала, как у Сонего. Взять хотя бы встречу с Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале, в которой все решилось только на тай-брейке третьего сета.
Не самым простым получился и матч первого круга против венгра Мартона Фучовича (7:6, 6:4).
В полуфинале Микельсен встречался с Пабло Каррено-Бустой. Испанец снялся с матча при счете 7:6, 2:1 в пользу 19-летнего соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.13, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.72.
Прогноз: ранее в этом сезоне Лоренцо выиграл у Алекса на грунтовом «челленджере» в Кальяри — 6:3, 2:6, 6:3.
На харде у Сонего куда меньше шансов на победу в матче против американца. Про Микельсена пока мало говорят, но есть подозрение, что уже в ближайшем будущем ситуация изменится.
Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-1,5) за 1.92.