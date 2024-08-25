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    Микельсен выиграет первый титул в карьере?

    Сонего — Микельсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на финал турнира в Уинстон-Сейлеме 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Микельсен
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    Алекс Микельсен
    Американец Алекс Микельсен сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в финале турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 25 августа, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Микельсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 25 Августа 2024 года

    Лоренцо Сонего

  • Италия
    •  Лоренцо Сонего 00:00 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •

    Сонего

    Лоренцо дошел до финала впервые почти за два года. В сентябре 2022-го он взял титул во французком Меце.

    На этой неделе итальянский теннисист до сих пор не проиграл ни сета.

    В полуфинале Сонего одержал уверенную победу над бельгийцем Давидом Гоффеном (6:3, 6:2), а в четвертьфинале переиграл россиянина Павла Котова (6:3, 7:5).

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    Но не обошлось и без везения. В третьем круге Сонего должен был встретиться с Цзюньчэном Шаном, но талантливый китаец по каким-то причинам не смог выйти на матч.

    Микельсен

    Алекс тем временен второй раз этим летом дошел до финала.

    В июле американский теннисист проиграл Маркосу Гирону в решающем матче на травяном турнире в Ньюпорте.

    У Микельсена был не такой простой путь до финала, как у Сонего. Взять хотя бы встречу с Кристофером Юбэнксом в четвертьфинале, в которой все решилось только на тай-брейке третьего сета.

    Не самым простым получился и матч первого круга против венгра Мартона Фучовича (7:6, 6:4).

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    В полуфинале Микельсен встречался с Пабло Каррено-Бустой. Испанец снялся с матча при счете 7:6, 2:1 в пользу 19-летнего соперника.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.13, победу Микельсена букмекеры предлагают за 1.72.

    Прогноз: ранее в этом сезоне Лоренцо выиграл у Алекса на грунтовом «челленджере» в Кальяри — 6:3, 2:6, 6:3.

    На харде у Сонего куда меньше шансов на победу в матче против американца. Про Микельсена пока мало говорят, но есть подозрение, что уже в ближайшем будущем ситуация изменится.

    Рекомендуемая ставка: победа Микельсена с форой по геймам (-1,5) за 1.92.

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    Сонего — Микельсен: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на теннис. Микельсен выиграет первый титул в карьере?
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